Проблемы с доступностью чипов памяти в компьютерной индустрии не исчезнут в ближайшие годы. Об этом заявил генеральный директор Intel Лип-Бу Тан во время конференции Cisco Systems. По его словам, он общался с двумя ключевыми игроками рынка памяти, которые подтвердили, что существенного улучшения ситуации не стоит ожидать раньше 2028 года. Об этом пишет Bloomberg.

Почему дефицит памяти затянулся надолго?

Одной из главных причин затяжного дефицита Тан назвал масштабное развертывание инфраструктуры искусственного интеллекта. Резкий рост AI-проектов привел к повышенному спросу на память, из-за чего ее становится меньше для традиционных компьютеров и смартфонов. Это, свою очередь, влечет перебои с поставками и рост цен, что может негативно влиять на интерес потребителей к технике.

Как пишет Shanghai Metals Market, дополнительное давление на рынок, по словам главы Intel, создает Nvidia. Компания, которая является лидером в производстве процессоров для искусственного интеллекта, готовит новую платформу Rubin и следующие поколения продуктов, что еще больше повысит спрос на память. Тан подчеркнул, что AI-решения потребляют огромные объемы ресурсов и буквально поглощают доступные запасы памяти.

Intel остается крупнейшим производителем процессоров для персональных компьютеров, работа которых напрямую зависит от чипов памяти для хранения и обработки данных. Ключевыми поставщиками памяти на мировом рынке остаются Samsung Electronics, SK Hynix и Micron Technology.