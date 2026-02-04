Проблеми з доступністю чипів пам'яті в комп'ютерній індустрії не зникнуть у найближчі роки. Про це заявив генеральний директор Intel Ліп-Бу Тан під час конференції Cisco Systems. За його словами, він спілкувався з двома ключовими гравцями ринку пам'яті, які підтвердили, що суттєвого поліпшення ситуації не варто очікувати раніше 2028 року. Про це пише Bloomberg.

Дивіться також Чипи американських Intel та AMD могли опинитися в російських ракетах, – Bloomberg

Чому дефіцит пам'яті затягнувся надовго?

Однією з головних причин затяжного дефіциту Тан назвав масштабне розгортання інфраструктури штучного інтелекту. Різке зростання AI-проєктів призвело до підвищеного попиту на пам'ять, через що її стає менше для традиційних комп'ютерів і смартфонів. Це, своєю чергою, спричиняє перебої з постачанням і зростання цін, що може негативно впливати на інтерес споживачів до техніки.

Як пише Shanghai Metals Market, додатковий тиск на ринок, за словами очільника Intel, створює Nvidia. Компанія, яка є лідером у виробництві процесорів для штучного інтелекту, готує нову платформу Rubin і наступні покоління продуктів, що ще більше підвищить попит на пам'ять. Тан наголосив, що AI-рішення споживають величезні обсяги ресурсів і буквально поглинають доступні запаси пам'яті.

Intel залишається найбільшим виробником процесорів для персональних комп'ютерів, робота яких напряму залежить від чипів пам'яті для зберігання та обробки даних. Ключовими постачальниками пам'яті на світовому ринку залишаються Samsung Electronics, SK Hynix та Micron Technology.