Що відомо про відсторонення Степана Веселовського?

Наглядова рада анонсувала проведення комплексного аудиту для перевірки діяльності виконавчого директора та управлінської команди, пише DOU.

Це потрібно, щоб розслідувати можливе зловживання повноваженнями. Зокрема, у вересні 2025 року Степан Веселовський передав права на частину торговельних марок кластера своєму заступнику Юрію Огоновському без погодження з Наглядовою радою. Йдеться, зокрема, про бренди IT Arena, IT Research, IT Research Salary Report та IT Meets.

Веселовський також зареєстрував низку нових юридичних осіб: Громадська спілка "Юніон Ван", ТОВ "СВес ТЕК", ТОВ "СВ КОНСАЛТИНГ".

Ми мали мати зустріч цього тижня для подальшого діалогу, але з незрозумілих причин отримали таке. Щодо всіх ТМ питання було вирішене ще кілька місяців тому. І наглядова рада про це була в курсі. Вони належать Асоціації,

– зазначає Веселовський.

Відомо, що на період відсторонення обов’язки виконавчого директора тимчасово виконуватиме голова Наглядової ради Святослав Кавецький. У коментарі DOU він зазначив, що Кластер у правовій площині планує повернути торговельні марки.

Що буде з командою?

Вся команда Кластера залишає організацію, про що 26 січня повідомили у Lviv IT Cluster.

На жаль, звичний процес обговорень та дискусій з Наглядовою радою щодо майбутнього Кластера отримав новий виток і ми зіткнулися з баченням та діями, які суперечать нашим цінностям та амбіціям,

– повідомили у заяві.

Команда залишає організації усі поточні проєкти, торгові марки та інші матеріальні та нематеріальні активи, які належать асоціації "Львівський Кластер Інформаційних Технологій та Бізнес-Послуг".

Розвиток IT-бізнесу в Україні