OpenAI опублікувала перше велике дослідження про своїх користувачів і сценарії використання ChatGPT. У ньому розкривається, хто найчастіше звертається до чат-бота, які теми домінують у розмовах і як змінилася аудиторія за останні роки.

Компанія OpenAI у Сан-Франциско оприлюднила 62-сторінковий звіт, що охоплює понад 1,5 мільйона користувачів ChatGPT у період з травня 2024 по червень 2025 року. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на дослідження OpenAI.

Які висновки зробило дослідження OpenAI?

Це перший детальний погляд на те, як саме люди використовують чат-бот.

Одним із головних відкриттів стало те, що більшість користувачів зараз – жінки, тоді як на старті у 2022–2023 роках переважали чоловічі імена. Також майже половина всіх розмов належить людям віком від 18 до 25 років. Дослідження показало, що популярність ChatGPT зростає швидше у бідніших країнах, ніж у заможних. Загалом щотижня чат-ботом користуються понад 700 мільйонів людей.

Що найбільше шукають у ChatGPT?

На перше місце вийшла категорія "практичні поради" – від шкільних завдань і фітнес-інструкцій до різних порад із повсякденного життя. Вона охоплює 28,3% усіх діалогів. На другому місці – допомога з написанням текстів: редагування, створення постів і листів. Третє місце посідають запити на інформацію, що дедалі більше конкурують із пошуком у Google.

Цікаво, що робоче використання поступово зменшилося. У червні 2024 року робочі й особисті запити були приблизно рівними, але вже через рік 73% становили саме непов’язані з роботою. Кодування лишається відносно невеликою частиною – 4,2% чатів.

Водночас компанія звернула увагу на категорію, яка потенційно може стати прибутковою: 2,1% користувачів шукали інформацію про товари, що відкриває можливості для реклами чи партнерств. Попри дискусії про чат-ботів, які виконують роль компаньйонів, лише 1,9% розмов стосувалися порад у стосунках чи особистих рефлексій, а рольові ігри, включно зі сценаріями "AI-дружини" чи "AI-коханки", займали лише 0,4%. Сам Альтман підкреслив, що це невелика частка.

Як збирали дані?

Для збору інформації компанія використала власні алгоритми ШІ, щоб класифікувати чати без прямого втручання людей. Демографія ж бралася з даних, які користувачі залишають під час реєстрації.

Варто нагадати, що OpenAI продовжує успішно розвиватись. І нещодавно компанія підписала із Oracle угоду на 300 мільярдів доларів для будівництва дата-центрів у США, що є частиною проєкту Stargate для розвитку глобальної інфраструктури штучного інтелекту.

Будівництво вже розпочалося в Техасі, а також планується розгортання проєкту в Об'єднаних Арабських Еміратах у партнерстві з Oracle, SoftBank і G42.