Как будто мы не знали: американские ученые выяснили, что российский мессенджер Max – это сплошной бэкдор

В России массово заставляют людей устанавливать мобильное приложение Max, которое позиционируется как альтернатива Telegram и WhatsApp. Специалисты по кибербезопасности обнаружили в нем масштабные скрытые функции для слежения за устройствами граждан.

Опасные возможности шпионского приложения

Исследователи из Мичиганского университета изучили одну из версий программного обеспечения и выяснили, что сервис имеет прямой доступ к внутренней системе смартфона, сообщает The Guardian.

По данным ученых, Max может тайно делать снимки экрана устройства, читать сообщения, отслеживать платежи и просматривать любую информацию в интегрированных мини-приложениях. Кроме того, программа способна совершать действия от имени владельца смартфона и даже внедрять сторонний код в мини-приложения, что дает властям возможность проводить кибератаки.

Это самая умная и самая страшная тактика авторитарных правительств для слежки за своими гражданами,

– говорит Роя Энсафи, доцент кафедры компьютерных наук Мичиганского университета.

За последние полтора года приложение, разработанное компанией "ВКонтакте", превратилось в так называемое суперприложение, объединяющее банковские услуги, мессенджер и государственные сервисы. Действующая российская власть жестко ограничивает доступ к альтернативным платформам и заставляет госслужащих, учителей и студентов переходить на новую систему под угрозой блокировки доступа к учебным заведениям или работе.

Несмотря на масштабное продвижение с участием местных знаменитостей и сообщения о высокой популярности, среди чиновников и элиты использование приложения часто носит лишь формальный характер. Многие из них покупают отдельные телефоны специально для Max, а для личного общения продолжают использовать Telegram или Signal.

В то же время аналитики отмечают, что приложение пока не смогло полноценно заменить другие источники новостей, потому что публичные каналы в нем остаются неразвитыми.

Эксперты предупреждают, что опыт быстрого внедрения подобного цифрового контроля может стать примером для других авторитарных режимов в мире.