В Египте, в знаменитом некрополе Саккара, произошло загадочное событие. Из одной из немногих гробниц, которая, по туристическим легендам, несет на себе проклятие, исчез известняковый барельеф возрастом 4000 лет. Министерство туризма и древностей Египта назвало обстоятельства исчезновения крайне тревожными и инициировало полномасштабное расследование этого дела.

Что известно о похищении и самой гробнице?

Исчезновение древнего артефакта из гробницы-мастабы вельможи Кхентики обнаружила британская археологическая миссия, которая работала на объекте с начала этого года. Хотя первые сообщения в местной прессе появились еще в мае, официальное подтверждение от властей поступило только теперь, вызвав волну беспокойства по защите культурного наследия Египта, пишет 24 Канал со ссылкой на Arkeonews.

Смотрите также Древнеримское надгробие нашли прямо в кустах в США

Генеральный секретарь Высшего совета древностей, доктор Мохамед Исмаил Халед, сообщил, что дело передано в прокуратуру для проведения расследования. По его словам, гробница Кхентики была запечатана с 2019 года и с момента ее обнаружения в 1950-х годах использовалась исключительно как археологическое хранилище – там хранили некоторые артефакты, в том числе и пропавшую табличку. Сразу после сообщения об инциденте была создана специальная комиссия для полной инвентаризации всего содержимого.

Исчезнувший рельеф имеет размеры примерно 40 на 60 сантиметров. На нем было выгравировано изображение древнеегипетского года, поделенного на три сельскохозяйственных сезона, соответствующих циклам разлива Нила: Акхет (наводнение), Проет (посадка) и Шому (жертва). Ученые считают, что это произведение искусства было частью декора гробницы и символизировало космический порядок и вечное обновление жизни.

Судя по всему, это была не случайность – артефакт не разрушился из-за эрозии, а был аккуратно вырезан из стены.

Гробница Кхентики, датируемая VI династией (около 2300 года до нашей эры), является одной из немногих в Египте, где сохранилась надпись с проклятием, направленным против грабителей. Текст, переведенный в 1950-х годах британским египтологом Гарри Джеймсом, предупреждал, что любой, кто осквернит гробницу, понесет божественную кару. Десятилетиями гробница оставалась закрытой. Теперь, когда следователи пытаются выяснить, кто и как в нее попал, местные жители уже распространяют слухи, что древнее проклятие себя проявило.

Этот инцидент произошел в напряженное для египетского сектора древностей время. Как писало издание BBC в сентябре, ранее стало известно о краже золотого браслета фараона Аменемопа возрастом 3000 лет из реставрационной лаборатории музея. Артефакт переплавили и продали на черном рынке. В связи с этим власти объявили об усилении мер безопасности в музеях и археологических хранилищах по всей стране.



Золотой браслет, принадлежавший фараону Аменемопу, был похищен за несколько недель до официального объявления об исчезновении таблички / Фото Министерство туризма и древностей Египта

Хотя это еще не известно, есть вероятность, что эти два события как-то связаны. Как бы там ни было, их разделяет минимум 4 месяца, а возможно даже годы. Дело в том, что никому неизвестно, когда именно исчезла табличка – в 2019 году перед запечатыванием гробницы, или в начале этого года, когда туда вошли британские археологи, или в какой-то момент между этими датами.