Какую тайну скрывал древний камень?

Во время расчистки зарослей в своем саду в историческом районе Нового Орлеана Даниэлла Санторо и Аарон Лоренц обнаружили то, что сначала показалось им обычным старым камнем. Однако, присмотревшись, они заметили на нем резные надписи. Санторо, которая является антропологом в Университете Тулейн, заподозрила, что находка может иметь историческую ценность, и обратилась к археологу из Университета Нового Орлеана Д. Райана Грея, пишет 24 Канал со ссылкой на Live Science.

Смотрите также Во время ремонта футбольного поля нашли 150 тел древнеримских солдат

Сначала ученый отнесся к находке скептически, ведь часто получает звонки о странных предметах, которые оказываются природными образованиями. Он предполагал, что это может быть надгробие XIX века с местного кладбища. Однако, увидев фотографию надписи, Грей сразу понял, что имеет дело с чем-то гораздо более древним и более значимым.

Мраморная плита размером примерно 30 сантиметров в ширину оказалась настоящим древнеримским надгробием, датированным II веком нашей эры. Эксперты расшифровали латинскую надпись, которая гласила: "Духам умерших за Секста Конгения Веруса, солдата преторианского флота Мизенсис, из племени Бессов [из Фракии], который прожил 42 года и прослужил 22 в войске, на триреме [боевом корабле] Асклепий. Атилий Карус и Веттий Лонгин, его наследники, сделали это для него, потому что он заслужил".



Древнеримское надгробие лежало прямо в кустах / Фото Д. Райан Грей

Поэтому после исследования и перевода надписей, результаты которых описали на страницах Центра ресурсов сохранения Нового Орлеана, стало известно, что почти 2000 лет назад этот камень обозначал могилу солдата, родившегося во Фракии (сегодня это территория Греции). Однако возник новый, еще более сложный вопрос: как это надгробие попало в Новый Орлеан?

Почему камень оказался в США?

Дальнейшее расследование показало, что эта надпись уже была известна археологам. Она была зафиксирована на могильном камне, найденном возле Чивитавеккьи, древнего города-порта в 64 километрах к северо-западу от Рима. Однако то надгробие считалось пропавшим после Второй мировой войны, когда музей, где он хранился, был разрушен бомбардировками союзников.

Точно неизвестно, как именно артефакт попал в США. Археолог Грей выдвинул несколько версий.

Возможно, американский солдат, который проходил через Чивитавеккью после освобождения Рима в 1944 году, забрал его как сувенир.

Другая теория заключается в том, что после войны надгробие мог приобрести торговец антиквариатом и продать его туристу.

Санторо и Лоренц сотрудничают с властями США и Италии, чтобы вернуть надгробие в Чивитавеккью. Хотя мы, возможно, никогда не узнаем точного пути надгробия Секста Конгения Веруса в Новый Орлеан, главное, что артефакт теперь в безопасности и вскоре вернется туда, где его смогут должным образом экспонировать.

Читайте о других археологических исследованиях: