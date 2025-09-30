Что скрывало массовое захоронение?

Когда строители начали находить скелеты, на место прибыли археологи из Федерального управления памятников. Они обнаружили овальную яму диаметром примерно пять метров и глубиной менее одного метра. В ней находились останки большого количества людей. Хотя команде удалось точно идентифицировать 129 человек, эксперты считают, что общее количество захороненных может превышать 150, поскольку часть могилы была повреждена во время строительных работ, пишет 24 Канал со ссылкой на Popular Mechanics.

Впервые о находке стало известно еще в апреле 2025 года, когда нашли первые тела. Однако раскопки и изучение места ведутся до сих пор. Как пишет Wien Museum, тела были похоронены без какого-либо порядка или ориентации на конкретное направление. Многие из них лежали лицом вниз или на боку, некоторые были буквально втиснуты в яму, конечности людей переплетались между собой. Все указывает на поспешное захоронение – их, вероятно, просто сбросили в яму, не заботясь об уважении к умершим или проведении надлежащих ритуалов захоронения.



Раскопки продолжаются уже много месяцев / Фото Reiner Riedler



Анализ останков показал, что все похороненные были мужчинами, преимущественно в возрасте от 20 до 30 лет, и имели хорошее состояние здоровья. Причиной их смерти стали многочисленные ранения, нанесенные тупым и острым оружием: копьями, кинжалами, мечами и железными болтами.

Разнообразие травм свидетельствует, что что это было место ожесточенной битвы, а не казни.



Тазовая кость с травмой / Фото S. Strang, Novetus



Поясничный позвонок травмирован железным болтом / Фото S. Strang, Novetus

Эта находка является чрезвычайно редкой, поскольку в европейской части Римской империи вплоть до III века нашей эры практиковали кремацию, а не захоронение тел. Поэтому обнаружение скелетов этого периода считается большой удачей и делает это захоронение одним из важнейших открытий, связанных с римскими войнами в Центральной Европе.

Отсутствие кремации и создание массового захоронения свидетельствуют об огромном количестве жертв, а также о нехватке времени и ресурсов для надлежащих ритуалов. Характер боевых ранений исключает версию о наказании за трусость, зато все указывает на катастрофическое завершение военной операции.

Археологи датировали кости и найденные артефакты концом I века нашей эры.

Какие артефакты нашли?

Хотя большинство погибших, вероятно, были ограблены победителями, которые забрали оружие и снаряжение, команде все же удалось найти некоторые ценные предметы. Среди них – железный римский кинжал с инкрустацией серебряной проволокой, несколько чешуек от доспехов, отличающихся от известных образцов, металлическая пластина от шлема, два железных наконечника для копья (один из которых застрял в бедренной кости), а также гвозди от обуви, которую носили римские солдаты. Именно кинжал помог точнее определить дату, поскольку такой стиль был распространен с середины I до начала II века нашей эры.



Гвозди для обуви, найдены в могиле / Фото L. Hilzensauer



Римский военный кинжал / Фото L. Hilzensauer



Щиток от шлема римского солдата / Фото L. Hilzensauer

Исторические источники подтверждают, что в конце I века Римская империя вела ожесточенные и кровопролитные бои с германскими племенами. Массовое захоронение в районе Зиммеринг является первым материальным доказательством этих событий на территории современной Вены.

Археологи предполагают, что поражение римлян в этой битве могло стать непосредственной причиной для расширения некогда небольшой военной базы до большого легионерского лагеря под названием Виндобона, что в семи километрах от места находки. Таким образом, это трагическое событие могло стать отправной точкой в истории основания Вены.