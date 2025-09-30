Що приховувало масове поховання?

Коли будівельники почали знаходити скелети, на місце прибули археологи з Федерального управління пам'яток. Вони виявили овальну яму діаметром приблизно п’ять метрів і глибиною менше одного метра. У ній знаходилися останки великої кількості людей. Хоча команді вдалося точно ідентифікувати 129 осіб, експерти вважають, що загальна кількість похованих може перевищувати 150, оскільки частина могили була пошкоджена під час будівельних робіт, пише 24 Канал з посиланням на Popular Mechanics.

Уперше про знахідку стало відомо ще у квітні 2025 року, коли знайшли перші тіла. Однак розкопки та вивчення місця ведуться досі. Як пише Wien Museum, тіла були поховані без будь-якого порядку чи орієнтації на конкретний напрямок. Багато з них лежали обличчям донизу або на боці, деякі були буквально втиснуті в яму, кінцівки людей перепліталися між собою. Усе вказує на поспішне поховання – їх, імовірно, просто скинули в яму, не турбуючись про повагу до померлих чи проведення належних ритуалів поховання.



Розкопки тривають уже багато місяців / Фото Reiner Riedler



Розкопки тривають уже багато місяців / Фото Reiner Riedler

Аналіз останків показав, що всі поховані були чоловіками, переважно віком від 20 до 30 років, і мали добрий стан здоров'я. Причиною їхньої смерті стали численні поранення, завдані тупою та гострою зброєю: списами, кинджалами, мечами та залізними болтами.

Різноманітність травм свідчить про те, що це було місце запеклої битви, а не страти.



Тазова кістка з травмою / Фото S. Strang, Novetus



Поперековий хребець травмований залізним болтом / Фото S. Strang, Novetus

Ця знахідка є надзвичайно рідкісною, оскільки в європейській частині Римської імперії аж до III століття нашої ери практикували кремацію, а не поховання тіл. Тому виявлення скелетів цього періоду вважається великою удачею і робить це поховання одним із найважливіших відкриттів, пов'язаних з римськими війнами в Центральній Європі.

Відсутність кремації та створення масового поховання свідчать про величезну кількість жертв, а також про брак часу та ресурсів для належних ритуалів. Характер бойових поранень виключає версію про покарання за боягузтво, натомість все вказує на катастрофічне завершення військової операції.

Археологи датували кістки та знайдені артефакти кінцем I століття нашої ери.

Які артефакти знайшли?

Хоча більшість загиблих, імовірно, були пограбовані переможцями, які забрали зброю та спорядження, команді все ж вдалося знайти деякі цінні предмети. Серед них – залізний римський кинджал з інкрустацією срібним дротом, кілька лусок від обладунків, що відрізняються від відомих зразків, металева пластина від шолома, два залізні наконечники для списа (один з яких застряг у стегновій кістці), а також цвяхи від взуття, яке носили римські солдати. Саме кинджал допоміг точніше визначити дату, оскільки такий стиль був поширений з середини I до початку II століття нашої ери.



Цвяхи для взуття, знайдені в могилі / Фото L. Hilzensauer



Римський військовий кинджал / Фото L. Hilzensauer



Щиток від шолома римського солдата / Фото L. Hilzensauer

Історичні джерела підтверджують, що наприкінці I століття Римська імперія вела запеклі та кровопролитні бої з германськими племенами. Масове поховання в районі Зіммерінг є першим матеріальним доказом цих подій на території сучасного Відня.

Археологи припускають, що поразка римлян у цій битві могла стати безпосередньою причиною для розширення колись невеликої військової бази до великого легіонерського табору під назвою Віндобона, що за сім кілометрів від місця знахідки. Таким чином, ця трагічна подія могла стати відправною точкою в історії заснування Відня.