Що написано на стародавній чаші?

Керамічну чашу, що добре збереглася, виявила команда французького морського археолога Франка Годдіо під час дослідження затоплених руїн Великої гавані Александрії. Знахідку, якій бракує лише однієї з двох ручок, підняли з дна поблизу острова Антіродос, де колись, імовірно, розташовувався палац Клеопатри. Артефакт, датований періодом між кінцем II століття до нашої ери та початком I століття нашої ери, отримав неофіційну назву "Чаша Ісуса", пише 24 Канал з посиланням на ArkeoNews.

Дивіться також У Сахарі знайшли дуже древні мумії, що належать до невідомої раніше генетичної лінії людства

Причиною величезної уваги став грецький напис на поверхні чаші: "DIA CHRSTOU O GOISTAIS". Деякі дослідники, зокрема експерт з Нового Заповіту доктор Джеремайя Джонстон, перекладають цю фразу як "Через Христа-чарівника" або "Через Христа-співця". На його думку, це пряме свідчення того, що слава про Ісуса як про цілителя та чудотворця швидко поширилася за межі Юдеї ще за його життя або невдовзі після нього.

Якщо ця інтерпретація правильна, то чаша є найдавнішим археологічним доказом існування Христа, знайденим поза біблійними текстами. Це могло б змінити уявлення про те, як християнство поширювалося, вказуючи на важливу роль Єгипту в цьому процесі.

Варто зазначити, що чашу знайшли ще у 2008 році, але суперечки довкола неї точаться в сьогодні, оскільки далеко не всі вчені поділяють ентузіазм довкола неї. Існує кілька нових альтернативних теорій, котрі налаштовані досить скептично:

Інше ім'я . Критики зазначають, що слово "CHRSTOU" може бути варіантом написання не "Christos" ("Помазаник"), а поширеного грецького імені "Chrestos" ("добрий" або "корисний"). Хоча згодом вимова цих слів злилася, їхнє первісне значення було різним.

. Критики зазначають, що слово "CHRSTOU" може бути варіантом написання не "Christos" ("Помазаник"), а поширеного грецького імені "Chrestos" ("добрий" або "корисний"). Хоча згодом вимова цих слів злилася, їхнє первісне значення було різним. Проблеми з перекладом . Слово "GOISTAIS" також викликає суперечки. Воно не є усталеним у давньогрецькій мові. Можливо, це помилкове написання слова, пов'язаного з "чаклунством" або "ворожінням", але граматична форма не збігається. Професор класичної археології з Оксфордського університету Берт Сміт припускає, що напис міг бути присвятою від людини на ім'я Хрестос якійсь релігійній групі.

. Слово "GOISTAIS" також викликає суперечки. Воно не є усталеним у давньогрецькій мові. Можливо, це помилкове написання слова, пов'язаного з "чаклунством" або "ворожінням", але граматична форма не збігається. Професор класичної археології з Оксфордського університету Берт Сміт припускає, що напис міг бути присвятою від людини на ім'я Хрестос якійсь релігійній групі. Магічний контекст. Александрія в I столітті була мультикультурним центром, де перетиналися язичництво, юдаїзм і християнство, що тільки зароджувалося. У магічних текстах того часу було поширеною практикою запозичувати імена різних божеств і могутніх постатей, щоб надати ритуалам більшої сили. Тому, навіть якщо в написі йдеться про Христа, його ім'я могли використати в язичницькому обряді ворожіння, а не як вияв християнської віри. Сама чаша дійсно схожа на посуд, який зображували на малюнках із сценами ворожіння.

Більшість науковців закликають до обережності й наголошують, що без додаткових доказів робити остаточні висновки передчасно. Напис надто короткий і неоднозначний. Таким чином, "Чаша Ісуса" залишається загадкою, яка, незалежно від розгадки, є цінним свідченням про строкате релігійне життя стародавньої Александрії.