Что написано на древней чаше?

Хорошо сохранившуюся керамическую чашу, обнаружила команда французского морского археолога Франка Годдио во время исследования затопленных руин Большой гавани Александрии. Находку, которой не хватает лишь одной из двух ручек, подняли со дна вблизи острова Антиродос, где когда-то, предположительно, располагался дворец Клеопатры. Артефакт, датирован периодом между концом II века до нашей эры и началом I века нашей эры, получил неофициальное название "Чаша Иисуса", пишет 24 Канал со ссылкой на ArkeoNews.

Причиной огромного внимания стала греческая надпись на поверхности чаши: "DIA CHRSTOU O GOISTAIS". Некоторые исследователи, в частности эксперт по Новому Завету доктор Джеремайя Джонстон, переводят эту фразу как "Через Христа-волшебника" или "Через Христа-певца". По его мнению, это прямое свидетельство того, что слава об Иисусе как о целителе и чудотворце быстро распространилась за пределы Иудеи еще при его жизни или вскоре после него.

Если эта интерпретация правильная, то чаша является древнейшим археологическим доказательством существования Христа, найденным вне библейских текстов. Это могло бы изменить представление о том, как христианство распространялось, указывая на важную роль Египта в этом процессе.

Стоит отметить, что чашу нашли еще в 2008 году, но споры вокруг нее идут и сегодня, поскольку далеко не все ученые разделяют энтузиазм вокруг нее. Существует несколько новых альтернативных теорий, которые настроены достаточно скептически:

Другое имя . Критики отмечают, что слово "CHRSTOU" может быть вариантом написания не "Christos" ("Помазанник"), а распространенного греческого имени "Chrestos" ("добрый" или "полезный"). Хотя впоследствии произношение этих слов слилось, их первоначальное значение было разным.

. Критики отмечают, что слово "CHRSTOU" может быть вариантом написания не "Christos" ("Помазанник"), а распространенного греческого имени "Chrestos" ("добрый" или "полезный"). Хотя впоследствии произношение этих слов слилось, их первоначальное значение было разным. Проблемы с переводом . Слово "GOISTAIS" также вызывает споры. Оно не является устоявшимся в древнегреческом языке. Возможно, это ошибочное написание слова, связанного с "колдовством" или "гаданием", но грамматическая форма не совпадает. Профессор классической археологии из Оксфордского университета Берт Смит предполагает, что надпись могла быть посвящением от человека по имени Крестос какой-то религиозной группе.

. Слово "GOISTAIS" также вызывает споры. Оно не является устоявшимся в древнегреческом языке. Возможно, это ошибочное написание слова, связанного с "колдовством" или "гаданием", но грамматическая форма не совпадает. Профессор классической археологии из Оксфордского университета Берт Смит предполагает, что надпись могла быть посвящением от человека по имени Крестос какой-то религиозной группе. Магический контекст. Александрия в I веке была мультикультурным центром, где пересекались язычество, иудаизм и только зарождавшееся христианство. В магических текстах того времени было распространенной практикой заимствовать имена различных божеств и могущественных фигур, чтобы придать ритуалам большей силы. Поэтому, даже если в надписи говорится о Христе, его имя могли использовать в языческом обряде гадания, а не как проявление христианской веры. Сама чаша действительно похожа на посуду, которую изображали на рисунках со сценами гадания.

Большинство ученых призывают к осторожности и отмечают, что без дополнительных доказательств делать окончательные выводы преждевременно. Надпись слишком короткая и неоднозначная. Таким образом, "Чаша Иисуса" остается загадкой, которая, независимо от разгадки, является ценным свидетельством о пестрой религиозной жизни древней Александрии.