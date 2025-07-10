Открытие на дне моря

Александрийский или Фаросский маяк был возведен около 280 года до нашей эры по приказу египетского царя Птолемея II Филадельфа. Это был один из самых высоких и самых технологичных объектов своего времени. Высота маяка превышала 100 метров, а его свет, созданный с помощью большого огня и отполированных металлических поверхностей, был виден на расстоянии до 50 километров, пишет 24 Канал со ссылкой на La Fondation.

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Среди поднятых блоков есть фрагменты огромных дверей весом от 70 до 80 тонн, а также части церемониального египетского столбика, который, возможно, был отдельным монументом. Ученые называют его "пилоном".



Среди недавно найденных каменных блоков есть фрагменты массивного дверного проема, который вел к конструкции маяка / Фото GEDEON Programmes/CEAlex



Виртуальная реконструкция монументальных дверей Александрийского маяка / Фото GEDEON Programmes/CEAlex

Эти находки уже добавляются в цифровой архив, который сейчас содержит информацию о более 100 камней, обнаруженных под водой за последние десять лет. Исследование возглавляет французский археолог и архитектор Изабель Гери, а в проекте участвуют историки, инженеры и архитекторы.

Маяк Александрии претерпел значительные разрушения из-за землетрясений и окончательно упал в XIV веке. Его руины впервые обнаружил под водой в 1994 году французский археолог Жан-Ив Эмперер.

Вместо физического восстановления сооружения исследователи создают ее виртуальную 3D-модель, так называемого "цифрового двойника". Новые блоки будут отсканированы, а данные передадут инженерам-волонтерам для реконструкции, что позволит проверить теории о строительстве и процессы разрушения маяка, а также воссоздать его первоначальный вид для виртуальных посетителей.



Этот рисунок 1909 года был основан на древних описаниях / Фото Hermann Thiersch

Свет маяка, вероятно, создавался с помощью огня из дерева или масла, а его концентрация достигалась благодаря металлическим отражателям, хотя детали этой технологии остаются неизвестными из-за потери этих элементов.

Маяк был не только функциональным сооружением для безопасной навигации кораблей, но и символом величия Александрии, города, основанного Александром Македонским в 332 году до нашей эры. Город стал столицей Египта во время правления династии Птолемеев и одним из богатейших центров древнего мира.