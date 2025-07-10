Відкриття на дні моря

Александрійський або Фароський маяк було зведено близько 280 року до нашої ери за наказом єгипетського царя Птолемея II Філадельфа. Це був один із найвищих і найтехнологічніших об’єктів свого часу. Висота маяка перевищувала 100 метрів, а його світло, створене за допомогою великого вогню та відполірованих металевих поверхонь, було видно на відстані до 50 кілометрів, пише 24 Канал з посиланням на La Fondation.

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Серед піднятих блоків є фрагменти величезних дверей вагою від 70 до 80 тонн, а також частини церемоніального єгипетського стовпчика, який, можливо, був окремим монументом. Вчені називають його "пілоном".



Серед нещодавно знайдених кам'яних блоків є фрагменти масивного дверного отвору, який вів до конструкції маяка / Фото GEDEON Programmes/CEAlex



Віртуальна реконструкція монументальних дверей Олександрійського маяка / Фото GEDEON Programmes/CEAlex

Ці знахідки вже додаються до цифрового архіву, який наразі містить інформацію про понад 100 каменів, виявлених під водою за останні десять років. Дослідження очолює французька археологиня та архітекторка Ізабель Гері, а в проєкті беруть участь історики, інженери та архітектори.

Маяк Александрії зазнав значних руйнувань через землетруси й остаточно впав у XIV столітті. Його руїни вперше виявив під водою у 1994 році французький археолог Жан-Ів Емперер.

Замість фізичного відновлення споруди дослідники створюють її віртуальну 3D-модель, так званого "цифрового двійника". Нові блоки будуть відскановані, а дані передадуть інженерам-волонтерам для реконструкції, що дозволить перевірити теорії про будівництво та процеси руйнування маяка, а також відтворити його первісний вигляд для віртуальних відвідувачів.



Цей малюнок 1909 року був заснований на стародавніх описах / Фото Hermann Thiersch

Світло маяка, ймовірно, створювалося за допомогою вогню з дерева чи олії, а його концентрація досягалася завдяки металевим відбивачам, хоча деталі цієї технології залишаються невідомими через втрату цих елементів.

Маяк був не лише функціональною спорудою для безпечної навігації кораблів, а й символом величі Александрії, міста, заснованого Александром Македонським у 332 році до нашої ери. Місто стало столицею Єгипту під час правління династії Птолемеїв і одним із найбагатших центрів стародавнього світу.