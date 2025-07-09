Скарб із глибин історії

У 1721 році португальський корабель Nossa Senhora do Cabo, вагою 700 тонн, прямував із Гоа до Лісабона з безцінним вантажем. На борту були золото, срібло, коштовне каміння, включаючи 110 діамантів, 250 смарагдів, 20 рубінів та 20 сапфірів, а також шовк. Окрім цього, корабель перевозив португальського віце-короля, архієпископа Гоа та понад 200 поневолених людей із Мозамбіку. Проте судно потрапило в шторм, зазнало значних пошкоджень і зупинилося біля острова Реюньйон. Там воно стало жертвою піратів на чолі з відомим Олів’є Левассером, відомим як "Канюк". Після нападу корабель був приведений до острова Носі Бораха, історично відомого як Іль-Сент-Марі, пише 24 Канал з посиланням на Wreckwatch.

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Дослідники з Центру збереження історичних корабельних аварій у Массачусетсі, Брендон Кліффорд та Марк Агостіні, протягом 16 років вивчали уламки біля берегів Мадагаскару. За допомогою сонарного сканування та технологій дистанційного зондування вони ідентифікували корабель за його структурою.

Науковці зазначають, що після захоплення корабель відремонтували, перейменували на Victorieux і певний час використовували для подальших піратських рейдів. Зрештою, за історичними даними, судно було спалене й затоплене біля узбережжя Іль-Сент-Марі. Судячи з усього, на борту в той момент перебувала деяка здобич піратів, оскільки серед уламків знайшли трохи артефактів. Це, звісно ж, не ті самі скарби, які перевозив португальський віце-король у 1721 році, але й ці знахідки чимало розповідають про тогочасні багатства, релігійні артефакти та долю екіпажу.

Серед знахідок – релігійні фігурки, предмети з дерева та слонової кістки, зокрема зображення Діви Марії та частина розп’яття. Ці предмети, ймовірно, були виготовлені в Гоа, що підтверджує походження судна. Також було знайдено золоті монети з датами карбування між 1649 і 1718 роками, що відповідає періоду активності корабля.



Дві золоті монети, одна з яких походить з Османської імперії, викарбувані між кінцем XVII та початком XVIII століть / Фото Brandon A. Clifford/Mark R. Agostini



Фрагменти кераміки / Фото Brandon A. Clifford/Mark R. Agostini

Острів Іль-Сент-Марі, розташований біля північно-східного узбережжя Мадагаскару, у XVIII столітті був справжньою піратською базою. Його природна гавань забезпечувала захист від штормів, а близькість до торгівельних шляхів робила ідеальним місцем для нападів на торгові судна. Дослідники зазначають, що там можуть бути ще 7-10 затонулих кораблів, які чекають на своє відкриття.



Статуетка Христа зі слонової кістки на місці затонулого судна Nossa Senhora do Cabo / Фото Brandon A. Clifford/Mark R. Agostini



Статуя Мадонни / Фото Brandon A. Clifford/Mark R. Agostini

За допомогою підводних розкопок та геофізичних методів учені виявили також китайський експортний фарфор і табличку з написом "INRI", що вказує на португальське католицьке походження вантажу.



На місці затоплення були знайдені порцелянові чашки та фрагменти посуду / Фото Brandon A. Clifford/Mark R. Agostini



На слоновій кістці вирізані літери INRI (Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum) / Фото Brandon A. Clifford/Mark R. Agostini

Ця знахідка є унікальною, адже археологічно підтверджених піратських кораблів із так званої Золотої доби піратства вкрай мало. Вона проливає світло на глобальні торгівельні мережі XVIII століття, релігійні зв’язки Португальської імперії та піратську діяльність в Індійському океані. Проте дослідники зазначають, що остаточних доказів, таких як написи на корпусі чи таблички з назвою корабля, поки немає.

Доля більшості людей, які перебували на борту, лишається невідомою. Віце-короля викупили, але що сталося з архієпископом та поневоленими людьми – загадка. Історичні джерела згадують, що під час захоплення загинуло близько 60 поневолених осіб, але подальші деталі відсутні.