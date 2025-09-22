Что скрывает древняя ДНК?

Хотя сегодня Сахара является одной из самых засушливых и жарких точек планеты, когда-то она была цветущей саванной. Этот период, известен как Африканский влажный период, длился примерно с 14 800 до 5 500 лет назад. Благоприятные условия позволяли земледелию и скотоводству процветать в этой местности, привлекая древние человеческие популяции. Среди них был и загадочный народ, живший на территории современной юго-западной Ливии, пишет 24 Канал со ссылкой на Popular Mechanics.

Ученые во главе с археогенетиком Надой Салем из Института эволюционной антропологии Макса Планка проанализировали гены двух мумий женщин-скотарок эпохи неолита. Эти останки, сохранившиеся естественным путем, были найдены в скальном укрытии Такаркори. Хотя генетический материал плохо сохраняется в засушливом климате, ученым удалось извлечь достаточно фрагментированной ДНК, чтобы заглянуть в прошлое.

Анализ показал, что происхождение этих людей связано с ранее неизвестной североафриканской генетической линией. Она отделилась от линий народов Субсахарской Африки примерно в то же время, когда современные люди начали расселяться за пределами континента, и оставалась в изоляции в течение длительного времени. Это открытие стало неожиданностью, ведь ожидалось, что гены жителей Такаркори будут ближе к субсахарским группам.

Оказалось, что народ Такаркори является близким родственником собирателей, которые жили 15 000 лет назад в пещере Тафоральт в Марокко. Обе популяции имели значительную генетическую дистанцию от субсахарских групп того периода, что свидетельствует о слабом обмене генами между Северной и Субсахарской Африкой. Интересно, что в ДНК людей из Такаркори обнаружены следы генов неандертальцев, хоть и в меньшем количестве, чем у жителей Тафоральта, но в большем, чем у их современников с юга. Также есть доказательства смешивания с фермерами из Леванта.



Именно такие пейзажи могли видеть древние люди, жившие на территории современной Сахары, сейчас полностью занесенной песками / Фото Unsplash

Историю нужно пересмотреть

Эти данные заставили ученых пересмотреть теорию распространения скотоводства в регионе. Ранее считалось, что оно распространялось через миграции народов. Новое исследование предполагает, что речь идет о культурной диффузии – обмен практиками и знаниями между различными культурами, а не о массовом переселении и смешении генов. Люди Такаркори, вероятно, унаследовали свои гены от местных охотников-собирателей, которые еще до одомашнивания животных достигли успехов в изготовлении керамики, корзин и инструментов.

Причиной генетической изоляции народа Такаркори, вероятнее всего, стало разнообразие сред в Зеленой Сахаре. Ландшафт, включавший озера, болота, леса, саванны и даже горы, создавал природные барьеры, которые ограничивали взаимодействие между различными человеческими популяциями.