Що ховає стародавня ДНК?

Хоча сьогодні Сахара є однією з найпосушливіших і найспекотніших точок планети, колись вона була квітучою саваною. Цей період, відомий як Африканський вологий період, тривав приблизно з 14 800 до 5 500 років тому. Сприятливі умови дозволяли землеробству та скотарству процвітати в цій місцевості, приваблюючи давні людські популяції. Серед них був і загадковий народ, що мешкав на території сучасної південно-західної Лівії, пише 24 Канал з посиланням на Popular Mechanics.

Вчені на чолі з археогенетиком Надою Салем з Інституту еволюційної антропології Макса Планка проаналізували гени двох мумій жінок-скотарок епохи неоліту. Ці рештки, що збереглися природним шляхом, були знайдені в скельному укритті Такаркорі. Хоча генетичний матеріал погано зберігається в посушливому кліматі, науковцям вдалося витягти достатньо фрагментованої ДНК, щоб зазирнути в минуле.

Аналіз показав, що походження цих людей пов'язане з раніше невідомою північноафриканською генетичною лінією. Вона відокремилася від ліній народів Субсахарської Африки приблизно в той же час, коли сучасні люди почали розселятися за межами континенту, і залишалася в ізоляції протягом тривалого часу. Це відкриття стало несподіванкою, адже очікувалося, що гени мешканців Такаркорі будуть ближчими до субсахарських груп.

Виявилося, що народ Такаркорі є близьким родичем збирачів, які жили 15 000 років тому в печері Тафоральт у Марокко. Обидві популяції мали значну генетичну дистанцію від субсахарських груп того періоду, що свідчить про слабкий обмін генами між Північною та Субсахарською Африкою. Цікаво, що в ДНК людей з Такаркорі виявлено сліди генів неандертальців, хоч і в меншій кількості, ніж у мешканців Тафоральта, але в більшій, ніж у їхніх сучасників з півдня. Також є докази змішування з фермерами з Леванту.



Саме такі краєвиди могли бачити стародавні люди, що жили на території сучасної Сахари, зараз повністю занесеної пісками / Фото Unsplash

Історію потрібно переглянути

Ці дані змусили вчених переглянути теорію поширення скотарства в регіоні. Раніше вважалося, що воно поширювалося через міграції народів. Нове дослідження припускає, що йдеться про культурну дифузію – обмін практиками та знаннями між різними культурами, а не про масове переселення та змішування генів. Люди Такаркорі, ймовірно, успадкували свої гени від місцевих мисливців-збирачів, які ще до одомашнення тварин досягли успіхів у виготовленні кераміки, кошиків та інструментів.

Причиною генетичної ізоляції народу Такаркорі, найімовірніше, стало розмаїття середовищ у Зеленій Сахарі. Ландшафт, що включав озера, болота, ліси, савани і навіть гори, створював природні бар'єри, які обмежували взаємодію між різними людськими популяціями.