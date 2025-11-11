Що знахідка розповіла про кельтське поселення?
Артефакт було виявлено на Лисій Горі в Мазовецькому воєводстві, що є найпівнічнішим кельтським поселенням, коли-небудь знайденим у Європі. Цей факт сам по собі став несподіванкою для дослідників, адже раніше вважалося, що кельти, відомі як вправні воїни, не заходили так далеко на північний схід, пише 24 Канал з посиланням на Live Science.
Знайдений інструмент виявився давнім хірургічним скальпелем, що використовувався для трепанації черепа. Це складна медична операція, відома людству щонайменше 5 тисяч років і поширена в багатьох культурах по всьому світу. Археолог з Державного археологічного музею у Варшаві, Бартломей Качинський, зазначає, що техніка та точність виготовлення залізного предмета беззаперечно вказують на кельтську металургію. Інструмент має лезо, що переходить у шип, і, ймовірно, кріпився до дерев'яної ручки.
Кельти практикували трепанацію, про що свідчать поодинокі знахідки інструментів у похованнях. Вважається, що ці операції мали не лише магічне, а й медичне призначення. Більшість кельтських громад використовували техніку "традиційного вишкрібання", тоді як свердління було менш поширеним.
- Присутність такого спеціалізованого інструменту на Лисій Горі свідчить про те, що серед місцевих жителів була людина з глибокими медичними чи ритуальними знаннями.
- Також це вказує на наявність вправного коваля, здатного створювати такі складні предмети.
Цікаво, що наразі на місці розкопок досі не знайдено скелетів людей, які зазнали цієї процедури.
Цей скальпель є навіть рідкіснішою знахідкою, ніж виявлений у 2024 році кельтський шолом із тонкої бронзової бляхи, оскільки подібних хірургічних інструментів у кельтських поселеннях знайдено вкрай мало.
Ще навесні ми знайшли інструмент для трепанації черепа. Це ще рідкісніша знахідка, ніж кельтський шолом, оскільки такі інструменти відомі лише з кількох кельтських пам'яток у південній та центральній Європі,
– сказав Бартломей Качинський.
Окрім шолома та скальпеля, під час розкопок у 2025 році археологи також знайшли кельтські брошки, наконечник списа, залізну сокиру та численні металеві предмети, пов'язані з верховою їздою.
Бронзовий шолом має характерний кельтський стиль з конічним вістрям, відомий як стиль "Берру" / Фото Б. Качинський/Державний археологічний музей
Одні з розкопок, проведених у північно-східній частині пам'ятки, у менш укріпленій ділянці, свідчать про те, що на Лисій Горі відливали залізо. Археологи виявили фрагменти так званих чашоподібних шлаків, а також знайшли залізне ковадло, яке використовувалося для обробки залізних предметів, пише Nauka w Polsce.
Дослідження показали, що Лиса Гора була укріпленим поселенням ще до прибуття кельтів у IV столітті до нашої ери. Однак саме за їхнього часу це місце перетворилося на важливий центр торгівлі, про що свідчать сліди обробки бронзи та заліза, унікальні імпортні товари, а також фрагменти виробів з бронзи та бурштину. Качинський припускає, що кельти могли укріпити Лису Гору, щоб захистити своє місце на "бурштиновому шляху", адже бурштин у той час був надзвичайно цінним товаром у Середземномор'ї.
Нагадаємо, у Польщі нещодавно знайшли бумеранг з бивня мамонта віком 40 000 років, а в Чехії археологи розкопали масштабне поселення кельтів, де все ще залишалися тисячі артефактів, зокрема із золота й бурштину.