Що знахідка розповіла про кельтське поселення?

Артефакт було виявлено на Лисій Горі в Мазовецькому воєводстві, що є найпівнічнішим кельтським поселенням, коли-небудь знайденим у Європі. Цей факт сам по собі став несподіванкою для дослідників, адже раніше вважалося, що кельти, відомі як вправні воїни, не заходили так далеко на північний схід, пише 24 Канал з посиланням на Live Science.

Знайдений інструмент виявився давнім хірургічним скальпелем, що використовувався для трепанації черепа. Це складна медична операція, відома людству щонайменше 5 тисяч років і поширена в багатьох культурах по всьому світу. Археолог з Державного археологічного музею у Варшаві, Бартломей Качинський, зазначає, що техніка та точність виготовлення залізного предмета беззаперечно вказують на кельтську металургію. Інструмент має лезо, що переходить у шип, і, ймовірно, кріпився до дерев'яної ручки.

Кельти практикували трепанацію, про що свідчать поодинокі знахідки інструментів у похованнях. Вважається, що ці операції мали не лише магічне, а й медичне призначення. Більшість кельтських громад використовували техніку "традиційного вишкрібання", тоді як свердління було менш поширеним.

Присутність такого спеціалізованого інструменту на Лисій Горі свідчить про те, що серед місцевих жителів була людина з глибокими медичними чи ритуальними знаннями.

Також це вказує на наявність вправного коваля, здатного створювати такі складні предмети.

Цікаво, що наразі на місці розкопок досі не знайдено скелетів людей, які зазнали цієї процедури.

Цей скальпель є навіть рідкіснішою знахідкою, ніж виявлений у 2024 році кельтський шолом із тонкої бронзової бляхи, оскільки подібних хірургічних інструментів у кельтських поселеннях знайдено вкрай мало.

Ще навесні ми знайшли інструмент для трепанації черепа. Це ще рідкісніша знахідка, ніж кельтський шолом, оскільки такі інструменти відомі лише з кількох кельтських пам'яток у південній та центральній Європі,

– сказав Бартломей Качинський.

Окрім шолома та скальпеля, під час розкопок у 2025 році археологи також знайшли кельтські брошки, наконечник списа, залізну сокиру та численні металеві предмети, пов'язані з верховою їздою.​



Бронзовий шолом має характерний кельтський стиль з конічним вістрям, відомий як стиль "Берру" / Фото Б. Качинський/Державний археологічний музей

Одні з розкопок, проведених у північно-східній частині пам'ятки, у менш укріпленій ділянці, свідчать про те, що на Лисій Горі відливали залізо. Археологи виявили фрагменти так званих чашоподібних шлаків, а також знайшли залізне ковадло, яке використовувалося для обробки залізних предметів, пише Nauka w Polsce.

Дослідження показали, що Лиса Гора була укріпленим поселенням ще до прибуття кельтів у IV столітті до нашої ери. Однак саме за їхнього часу це місце перетворилося на важливий центр торгівлі, про що свідчать сліди обробки бронзи та заліза, унікальні імпортні товари, а також фрагменти виробів з бронзи та бурштину. Качинський припускає, що кельти могли укріпити Лису Гору, щоб захистити своє місце на "бурштиновому шляху", адже бурштин у той час був надзвичайно цінним товаром у Середземномор'ї.

Нагадаємо, у Польщі нещодавно знайшли бумеранг з бивня мамонта віком 40 000 років, а в Чехії археологи розкопали масштабне поселення кельтів, де все ще залишалися тисячі артефактів, зокрема із золота й бурштину.