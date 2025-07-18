Що дізналися про поселення кельтів?

Поблизу міста Градець-Кралове, що в історичному регіоні Богемія, археологи виявили одне з найбільших кельтських поселень у Центральній Європі. Його площа становить близько 25 гектарів. Відкриття зробили під час підготовчих робіт до будівництва нової автомагістралі. Масштаби поселення, за словами фахівців, не мають аналогів у регіоні та є порівнянними з найбільшими центрами кельтської цивілізації в Європі, пише 24 Канал з посиланням на Музей Східної Богемії.

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Під час розкопок було знайдено понад 13 000 артефактів. Серед них – сотні золотих та срібних монет, а також глиняні форми для їхнього карбування, що свідчить про наявність власного монетного двору. Крім того, виявлено понад тисячу прикрас, зокрема бронзові та залізні брошки, фрагменти браслетів, скляні намистини, а також інші предмети розкоші – витончену кераміку, металевий посуд та балтійський бурштин.



Місце, де ведуться розкопки / Фото Томаш Мангель



Місце, де ведуться розкопки / Фото Музей Східної Богемії

Відсутність укріплень свідчить про те, що поселення було не військовою фортецею, а великим торгівельним центром. Знахідки, особливо бурштин, вказують на те, що місто було важливою ланкою на знаменитому Бурштиновому шляху — торговому маршруті, що з'єднував Балтійське та Середземне моря.



Процес розкопок / Фото Музей Східної Богемії

Археологи також виявили залишки житлових будинків, ремісничих майстерень для обробки скла та кераміки і щонайменше одне святилище.



Залишки споруди / Фото Музей Східної Богемії

Поселення належить до латенської культури, розквіт якої припав на 450-40 роки до нашої ери (залізна доба). Вважається, що тут мешкали кельти, ймовірно, з племені Boii, від назви якого походить слово "Bohemia". Проте керівник розкопок Томаш Мангель зазначає, що прямих доказів цього, як-от написів, поки не знайдено, тож у регіоні могли проживати й інші кельтські племена.



Один з артефактів, знайдених під час розкопок / Фото Музей Східної Богемії



Один з артефактів, знайдених під час розкопок / Фото Музей Східної Богемії



Один з артефактів, знайдених під час розкопок / Фото Музей Східної Богемії



Один з артефактів, знайдених під час розкопок / Фото Музей Східної Богемії

Найбільший розквіт поселення припав на II століття до нашої ери, а вже в I столітті до нашої ери воно з невідомих причин занепало. Слідів військового руйнування не виявлено, тому вчені припускають, що його мешканці могли поступово залишити місто через економічні чи екологічні зміни.

Зараз артефакти досліджуються в Музеї Східної Богемії, де найближчим часом планують відкрити виставку знахідок.



Один з артефактів, знайдених під час розкопок / Фото Томаш Мангель

Один з артефактів, знайдених під час розкопок / Фото Давид Танечек/CTK Photo/Alamy Live News