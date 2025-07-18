Что узнали о поселениях кельтов?

Вблизи города Градец-Кралове, что в историческом регионе Богемия, археологи обнаружили одно из крупнейших кельтских поселений в Центральной Европе. Его площадь составляет около 25 гектаров. Открытие сделали во время подготовительных работ к строительству новой автомагистрали. Масштабы поселения, по словам специалистов, не имеют аналогов в регионе и сопоставимы с крупнейшими центрами кельтской цивилизации в Европе, пишет 24 Канал со ссылкой на Музей Восточной Богемии.

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Во время раскопок было найдено более 13 000 артефактов. Среди них – сотни золотых и серебряных монет, а также глиняные формы для их чеканки, что свидетельствует о наличии собственного монетного двора. Кроме того, обнаружено более тысячи украшений, в частности бронзовые и железные броши, фрагменты браслетов, стеклянные бусины, а также другие предметы роскоши – изящную керамику, металлическую посуду и балтийский янтарь.



Место, где ведутся раскопки / Фото Томаш Мангель



Место, где ведутся раскопки / Фото Музей Восточной Богемии

Отсутствие укреплений свидетельствует о том, что поселение было не военной крепостью, а крупным торговым центром. Находки, особенно янтарь, указывают на то, что город был важным звеном на знаменитом Янтарном пути - торговом маршруте, соединявшем Балтийское и Средиземное моря.



Процесс раскопок / Фото Музей Восточной Богемии

Археологи также обнаружили остатки жилых домов, ремесленных мастерских для обработки стекла и керамики и по меньшей мере одно святилище.



Остатки сооружения / Фото Музей Восточной Богемии

Поселение относится к латенской культуре, расцвет которой пришелся на 450-40 годы до нашей эры (железный век). Считается, что здесь жили кельты, вероятно, из племени Boii, от названия которого происходит слово "Bohemia". Однако руководитель раскопок Томаш Мангель отмечает, что прямых доказательств этого, например надписей, пока не найдено, поэтому в регионе могли проживать и другие кельтские племена.



Один из артефактов, найденных во время раскопок / Фото Музей Восточной Богемии



Один из артефактов, найденных во время раскопок / Фото Музей Восточной Богемии



Один из артефактов, найденных во время раскопок / Фото Музей Восточной Богемии



Один из артефактов, найденных во время раскопок / Фото Музей Восточной Богемии

Наибольший расцвет поселения пришелся на II век до нашей эры, а уже в I веке до нашей эры оно по неизвестным причинам пришло в упадок. Следов военного разрушения не обнаружено, поэтому ученые предполагают, что его жители могли постепенно покинуть город из-за экономических или экологических изменений.

Сейчас артефакты исследуются в Музее Восточной Богемии, где в ближайшее время планируют открыть выставку находок.



Один из артефактов, найденных во время раскопок / Фото Томаш Мангель

Один из артефактов, найденных во время раскопок / Фото Давид Танечек/CTK Photo/Alamy Live News