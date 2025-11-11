Что находка рассказала о кельтском поселении?

Артефакт был обнаружен на Лысой Горе в Мазовецком воеводстве, что является самым северным кельтским поселением, когда-либо найденным в Европе. Этот факт сам по себе стал неожиданностью для исследователей, ведь раньше считалось, что кельты, известные как искусные воины, не заходили так далеко на северо-восток, пишет 24 Канал со ссылкой на Live Science.

Найденный инструмент оказался древним хирургическим скальпелем, который использовался для трепанации черепа. Это сложная медицинская операция, известна человечеству по меньшей мере 5 тысяч лет и распространена во многих культурах по всему миру. Археолог из Государственного археологического музея в Варшаве, Бартломей Качинский, отмечает, что техника и точность изготовления железного предмета беспрекословно указывают на кельтскую металлургию. Инструмент имеет лезвие, переходящее в шип, и, вероятно, крепился к деревянной ручке.

Кельты практиковали трепанацию, о чем свидетельствуют единичные находки инструментов в захоронениях. Считается, что эти операции имели не только магическое, но и медицинское назначение. Большинство кельтских общин использовали технику "традиционного выскабливания", тогда как сверление было менее распространенным.

Присутствие такого специализированного инструмента на Лысой Горе свидетельствует о том, что среди местных жителей был человек с глубокими медицинскими или ритуальными знаниями.

Также это указывает на наличие умелого кузнеца, способного создавать такие сложные предметы.

Интересно, что пока на месте раскопок до сих пор не найдено скелетов людей, подвергшихся этой процедуре.

Этот скальпель является даже более редкой находкой, чем обнаруженный в 2024 году кельтский шлем из тонкой бронзовой бляхи, поскольку подобных хирургических инструментов в кельтских поселениях найдено крайне мало.

Еще весной мы нашли инструмент для трепанации черепа. Это еще более редкая находка, чем кельтский шлем, поскольку такие инструменты известны лишь из нескольких кельтских памятников в южной и центральной Европе,

– сказал Бартломей Качинский.

Кроме шлема и скальпеля, во время раскопок в 2025 году археологи также нашли кельтские броши, наконечник копья, железный топор и многочисленные металлические предметы, связанные с верховой ездой.



Бронзовый шлем имеет характерный кельтский стиль с коническим острием, известный как стиль "Берру" / Фото Б. Качинский/Государственный археологический музей

Одни из раскопок, проведенных в северо-восточной части памятника, в менее укрепленном участке, свидетельствуют о том, что на Лысой Горе отливали железо. Археологи обнаружили фрагменты так называемых чашеобразных шлаков, а также нашли железную наковальню, которая использовалась для обработки железных предметов, пишет Nauka w Polsce.

Исследования показали, что Лысая Гора была укрепленным поселением еще до прибытия кельтов в IV веке до нашей эры. Однако именно в их время это место превратилось в важный центр торговли, о чем свидетельствуют следы обработки бронзы и железа, уникальные импортные товары, а также фрагменты изделий из бронзы и янтаря. Качинский предполагает, что кельты могли укрепить Лысую Гору, чтобы защитить свое место на "янтарном пути", ведь янтарь в то время был чрезвычайно ценным товаром в Средиземноморье.

Напомним, в Польше недавно нашли бумеранг из бивня мамонта возрастом 40 000 лет, а в Чехии археологи раскопали масштабное поселение кельтов, где все еще оставались тысячи артефактов, в частности из золота и янтаря.