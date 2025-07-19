Что ученые уже знают о древнейшем бумеранге?

В 1985 году в пещере Облазова, расположенной в Малопольском воеводстве на юге Польши, профессор Павел Вальде-Новак из Ягеллонского университета в Кракове нашел необычный предмет. Это был бумеранг, вырезанный из бивня мамонта, длиной около 72 сантиметров. Сначала ученые предполагали, что его возраст составляет примерно 18-30 тысяч лет, но новые исследования, опубликованные в журнале PLOS One, показали, что артефакт значительно старше – от 39 до 42 тысяч лет. Это делает его древнейшим известным бумерангом в Европе и, возможно, даже в мире, пишет 24 Канал со ссылкой на ArsTechnica.

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Бумеранг имеет изогнутую форму, похожую на современные австралийские образцы, используемые в Квинсленде. Однако, как показали эксперименты с репликой, он не возвращается к тому, кто его бросил. Предположительно, его применяли для охоты, хотя некоторые исследователи предполагают и ритуальное значение, ведь находку обнаружили рядом с человеческими костями и красной охрой – пигментом, который часто ассоциируется с обрядами.

Пещера Облазова, длиной всего 9 метров, является одним из самых богатых археологических объектов ледникового периода в Польше. В ней обнаружены следы пребывания как неандертальцев, так и Homo sapiens. Новое датирование бумеранга, проведенное с помощью радиоуглеродного анализа костей, найденных рядом, свидетельствует, что современные люди появились в этом регионе значительно раньше, чем считалось – по меньшей мере 42 тысячи лет назад.

Этот артефакт демонстрирует впечатляющие технологические навыки ранних людей. Бумеранг тщательно обработан, имеет симметричную форму, специальные насечки для удобного держания и следы износа от использования. Исследователи из Болонского университета, в частности Сахра Таламо, отмечают, что это один из старейших примеров сложных инструментов в Европе, который отражает не только практические, но и символические аспекты жизни наших предков.