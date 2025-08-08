Как люди жили в Помпеях после катастрофы?

Новые археологические находки в Помпеях, древнем римском городе, разрушенном извержением Везувия в 79 году нашей эры, раскрывают детали жизни после катастрофы. Хотя извержение уничтожило большую часть города, где до трагедии проживало более 20 тысяч человек, некоторые выжившие вернулись в свои дома. Археологи предполагают, что это были преимущественно люди, которые не имели возможности начать новую жизнь в другом месте. К ним присоединялись и другие, кто искал ценные вещи среди обломков или место для временного поселения, пишет 24 Канал со ссылкой на ScienceAlert.

Исследования показывают, что жизнь в Помпеях после катастрофы была далека от привычного устройства римского города. Вместо развитой инфраструктуры и городских удобств, люди создавали неформальные поселения, похожие на лагеря. Верхние этажи разрушенных домов использовались для проживания, тогда как первые этажи часто превращали в кладовые, где устанавливали печи и мельницы. По словам Габриэля Зухтригеля, директора археологического парка "Помпеи", город после извержения напоминал "серое скопление", похожее на трущобы, где люди жили в нестабильных условиях среди остатков некогда величественного города.

Однако найденные артефакты свидетельствуют о попытках восстановления повседневной жизни, например, остатки инструментов и предметов быта. Это подтверждает, что, несмотря на разрушения, город не был полностью покинутым сразу после катастрофы.

Эти находки не являются первыми свидетельствами возвращения людей в Помпеи после катастрофы. Однако ранее такие следы часто игнорировались из-за стремления археологов добраться до ярких фресок и хорошо сохранившихся зданий. Многие доказательства неформальных поселений были потеряны или уничтожены без надлежащей документации. Современные раскопки позволяют лучше понять, как люди адаптировались к жизни в разрушенном городе, используя остатки зданий для выживания.

По оценкам ученых, во время извержения погибло от 15 до 20% населения Помпеев, преимущественно из-за термического шока от облака газов и пепла. Вулканический пепел накрыл город, идеально сохранив дома, общественные сооружения и даже тела людей, что сделало Помпеи уникальным археологическим объектом.

Сегодня Помпеи является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО и вторым по популярности туристическим местом в Италии после Колизея, привлекая ежегодно миллионы посетителей. Общая площадь города составляет около 22 гектаров, треть из которых до сих пор остается под слоем пепла.

Исследования продолжаются, и новые находки могут еще больше раскрыть историю этого уникального места.