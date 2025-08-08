Як люди жили в Помпеях після катастрофи?

Нові археологічні знахідки в Помпеях, стародавньому римському місті, зруйнованому виверженням Везувію в 79 році нашої ери, розкривають деталі життя після катастрофи. Хоча виверження знищило більшу частину міста, де до трагедії проживало понад 20 тисяч осіб, деякі вижилі повернулися до своїх домівок. Археологи припускають, що це були переважно люди, які не мали змоги розпочати нове життя в іншому місці. До них приєднувалися й інші, хто шукав цінні речі серед уламків або місце для тимчасового поселення, пише 24 Канал з посиланням на ScienceAlert.

Дослідження показують, що життя в Помпеях після катастрофи було далеким від звичного устрою римського міста. Замість розвиненої інфраструктури та міських зручностей, люди створювали неформальні поселення, схожі на табори. Верхні поверхи зруйнованих будинків використовувалися для проживання, тоді як перші поверхи часто перетворювали на комори, де встановлювали печі та млини. За словами Габріеля Зухтрігеля, директора археологічного парку "Помпеї", місто після виверження нагадувало "сіре скупчення", схоже на нетрі, де люди жили в нестабільних умовах серед залишків колись величного міста.

Однак знайдені артефакти свідчать про спроби відновлення повсякденного життя, наприклад, залишки інструментів і предметів побуту. Це підтверджує, що, попри руйнування, місто не було повністю покинутим одразу після катастрофи.



Люди, ймовірно, частково повернулися жити в спустошений район / Фото Археологічний парк Помпеїв

Ці знахідки не є першими свідченнями повернення людей до Помпеїв після катастрофи. Проте раніше такі сліди часто ігнорувалися через прагнення археологів дістатися до яскравих фресок і добре збережених будівель. Багато доказів неформальних поселень було втрачено або знищено без належної документації. Сучасні розкопки дозволяють краще зрозуміти, як люди адаптувалися до життя в зруйнованому місті, використовуючи залишки будівель для виживання.



Скелет, імовірно, коня, лежить над шаром попелу, що означає, що він жив тут уже після виверження / Фото Археологічний парк Помпеїв

За оцінками вчених, під час виверження загинуло від 15 до 20% населення Помпеїв, переважно через термічний шок від хмари газів і попелу. Вулканічний попіл накрив місто, ідеально зберігши будинки, громадські споруди та навіть тіла людей, що зробило Помпеї унікальним археологічним об’єктом.

Сьогодні Помпеї є об’єктом Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО та другим за популярністю туристичним місцем в Італії після Колізею, залучаючи щороку мільйони відвідувачів. Загальна площа міста становить близько 22 гектарів, третина з яких досі лишається під шаром попелу.

Дослідження тривають, і нові знахідки можуть ще більше розкрити історію цього унікального місця.