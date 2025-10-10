У Єгипті, в знаменитому некрополі Саккара, сталася загадкова подія. З однієї з небагатьох гробниць, що, за туристичними легендами, несе на собі прокляття, зник вапняковий барельєф віком 4000 років. Міністерство туризму та старожитностей Єгипту назвало обставини зникнення вкрай тривожними та ініціювало повномасштабне розслідування цієї справи.

Що відомо про викрадення та саму гробницю?

Зникнення стародавнього артефакту з гробниці-мастаби вельможі Кхентіки виявила британська археологічна місія, яка працювала на об'єкті з початку цього року. Хоча перші повідомлення в місцевій пресі з'явилися ще в травні, офіційне підтвердження від влади надійшло лише тепер, викликавши хвилю занепокоєння щодо захисту культурної спадщини Єгипту, пише 24 Канал з посиланням на Arkeonews.

Генеральний секретар Вищої ради старожитностей, доктор Мохамед Ісмаїл Халед, повідомив, що справу передано до прокуратури для проведення розслідування. За його словами, гробниця Кхентіки була запечатана з 2019 року і з моменту її виявлення у 1950-х роках використовувалася виключно як археологічне сховище – там зберігали деякі артефакти, в тому числі й зниклу табличку. Одразу після повідомлення про інцидент була створена спеціальна комісія для повної інвентаризації всього вмісту.

Зниклий рельєф має розміри приблизно 40 на 60 сантиметрів. На ньому було викарбувано зображення давньоєгипетського року, поділеного на три сільськогосподарські сезони, що відповідали циклам розливу Нілу: Акхет (повінь), Проєт (посадка) та Шому (жертва). Вчені вважають, що цей твір мистецтва був частиною декору гробниці та символізував космічний порядок і вічне оновлення життя.

Судячи з усього, це була не випадковість – артефакт не зруйнувався через ерозію, а був акуратно вирізаний зі стіни.

Гробниця Кхентіки, що датується VI династією (близько 2300 року до нашої ери), є однією з небагатьох у Єгипті, де зберігся напис із прокляттям, спрямованим проти грабіжників. Текст, перекладений у 1950-х роках британським єгиптологом Гаррі Джеймсом, попереджав, що будь-хто, хто осквернить гробницю, зазнає божественної кари. Десятиліттями гробниця лишалася закритою. Тепер, коли слідчі намагаються з'ясувати, хто і як до неї потрапив, місцеві жителі вже розповсюджують чутки, що давнє прокляття себе проявило.

Цей інцидент стався у напружений для єгипетського сектору старожитностей час. Як писало видання BBC у вересні, раніше стало відомо про крадіжку золотого браслета фараона Аменемопа віком 3000 років з реставраційної лабораторії музею. Артефакт переплавили й продали на чорному ринку. У зв'язку з цим влада оголосила про посилення заходів безпеки в музеях та археологічних сховищах по всій країні.



Золотий браслет, що належав фараону Аменемопу, був викрадений за кілька тижнів до офіційного оголошення про зникнення таблички / Фото Міністерство туризму та старожитностей Єгипту

Хоча це ще не відомо, є імовірність, що ці дві події якось пов'язані. Хай там як, їх розділяє щонайменше 4 місяці, а можливо навіть роки. Річ у тім, що нікому невідомо, коли саме зникла табличка – у 2019 році перед запечатуванням гробниці, чи на початку цього року, коли туди увійшли британські археологи, чи в якийсь момент між цими датами.