Ученые нашли тысячелетние семена и вырастили из них вымерший вид дерева, упомянутый в Библии

Ученые вырастили древнее семя, найденное в пещере посреди Иудейской пустыни. Исследователи говорят, что семенам около тысячи лет, но несмотря на это они успешно проросли и сформировались в небольшое дерево. Предполагают, что оно может принадлежать к вымершему виду с лечебными свойствами, который несколько раз упоминается в Библии.

Детали открытия

Древние семена высадили в 2010 году, более чем через 20 лет после того, как они были найдены в конце 1980-х. Загадочный экземпляр, получивший название Sheba, сейчас достигает около 3 метров в высоту, а это означает, что ученые наконец могут описать его полноценные характеристики. Они смогли провести анализ ДНК, а также химический и радиоуглеродный анализы дерева, что позволило обнаружить новые подсказки о его происхождении. Результаты опубликовали в журнале Communications Biology.

Исследователям понадобилось почти 14 лет, чтобы вырастить новое растение. Согласно анализу, семя, из которого оно проросло, датируется периодом между 993 и 1202 годами нашей эры. Оно, вероятно, сохранилось из ныне вымершей популяции деревьев, существовавшей в Южном Леванте, регионе, включающем современные Израиль, Палестину и Иорданию, и является первым экземпляром такого рода, найденным там.

Ученые говорят, что этот взрослый экземпляр может быть источником библейского "tsori" – смолистого экстракта, ассоциирующегося с исцелением в книгах Бытие, Иеремии и Иезекииля.

Идентичность библейского tsori, что можно перевести как "бальзам", долгое время была открытой для дискуссий,

– говорится в опубликованной статье.

Это вещество связано с историческим регионом Гилеад, который находится к востоку от реки Иордан между рекой Ярмук и северным концом Мертвого моря. Теперь, возродив дерево Sheba, команда считает, что наконец-то разгадала тайну библейского "цори".

Исследователи определили, что Sheba принадлежит к роду Коммифора (Commiphora), который принадлежит к семейству мирровых и ладанных (Burseraceae) и насчитывает около 200 видов ныне живущих растений. Растения Commiphora в основном встречаются в Африке, на Мадагаскаре и Аравийском полуострове. К какому виду принадлежит Sheba, пока непонятно, поскольку дерево не цвело, а следовательно, не дало репродуктивного материала, необходимого ученым для проведения более детального анализа.



Дерево Sheba в разные возрастные периоды / Фото Элейн Солоуэй

Однако очевидно, что растение тесно связано с тремя видами Commiphora – C. angolensis, C. neglecta и C. tenuipetiolata, которые растут на юге Африки. При этом дерево имеет гораздо более слабые связи с теми видами Commiphora, производящими душистые смолы, такими как C. gileadensis, которые, по мнению некоторых исследователей, были для древних людей источником ценных духов и благовоний, что в древности назывались "Иудейский бальзам" или "Гилеадский бальзам".

Но существуют сомнения относительно растения, из которого изготавливался этот древний бальзам.

Наша первоначальная гипотеза заключалась в том, что Sheba может быть кандидатом на исторический "Иудейский бальзам",

– говорят исследователи, но отсутствие в дереве ароматических соединений заставило их опровергнуть эту идею.

Зато их анализ показал, что Sheba имеет множество лечебных свойств, что вместе с другими факторами — включая расположение в северной Иудейской пустыне, где были найдены семена — позволяет предположить, что это дерево может быть источником библейского цори.

Химический анализ листьев и смолы Sheba показал, что дерево богато пентациклическими тритерпеноидами, которые являются биологически активными соединениями с противовоспалительными и противораковыми свойствами .

. В листьях и стеблях также обнаружено высокое содержание сквалена — природного маслянистого вещества с антиоксидантными и разглаживающими кожу свойствами.

Исследователи отмечают, что необходима дальнейшая работа для выявления в тканях дерева еще одного соединения с потенциальным противораковым действием.

Мы считаем, что эти результаты подтверждают нашу вторую гипотезу, что Sheba может представлять вымерший или истребленный [вид], который когда-то рос в этом регионе, и чья смола цори, упомянута в библейских текстах, была ценной, ассоциировалась с исцелением, но не описывалась как ароматная,

– подытоживают ученые.

Таким образом поиски источника исторического бальзама продолжаются.