Печально известная радиоактивная гробница острова Рунит начала протекать: чем это нам грозит

Посреди Тихого океана лежит небольшой участок суши, который десятилетиями хранит опасную тайну холодной войны. Бетонное сооружение, возведенное в спешке для локализации последствий масштабных испытаний, теперь оказалось под давлением стихии. Пока уровень воды растет, конструкция, которую считали надежным убежищем, начинает демонстрировать признаки уязвимости.

Сможет ли устаревшая конструкция выдержать натиск глобального потепления?

История этого места началась более 80 лет назад, когда Соединенные Штаты Америки развернули масштабную программу ядерных испытаний на Маршалловых Островах. В период между 1946 и 1958 годами на атоллах Эниветок и Бикини было проведено 67 взрывов. Один из них, известный как тест "Кактус", состоялся в 1958 году и оставил после себя глубокую воронку на острове Рунит. Этот кратер глубиной 10 метров впоследствии стал местом захоронения для радиоактивного мусора, собранного со всего атолла, пишет ScienceAlert.

Роберт Селестиал, бывший водитель грузовика армии США, был одним из 500 солдат, отправленных на очистку территории в конце 1970-х годов. Он вспоминал, как работал в радиоактивной воде, имея на себе только шорты и резиновые сапоги, даже не подозревая, что находится в эпицентре бывшего ядерного взрыва. Военным говорили, что они убирают обычные обломки времен Второй мировой войны, хотя на самом деле они перевозили тысячи тонн зараженного грунта.



Ядерный взрыв на острове Рунит / Фото, сделано правительством США, является публичным достоянием/ABC News

Последствия такой работы оказались катастрофическими: по возвращении домой тело Роберта покрылось кровоточащими язвами, а впоследствии у него диагностировали хрупкость костей, остеопороз, артрит, а также серьезные проблемы с почками и печенью.

Только в 2023 году американское правительство официально признало таких служащих "атомными ветеранами", предоставив им доступ к медицинским льготам.

Гробница

Сам могильник, получивший название "Купол Рунит" или "Гробница", был завершен в 1980 году. Это сооружение диаметром 115 метров, накрыто бетонной крышкой толщиной 45 сантиметров. Под ней хранится более 120 000 тонн радиоактивных материалов, включая смертельно опасный плутоний-239, период полураспада которого составляет более 24 000 лет.



Так выглядел купол Рунит вскоре после строительства / Фото Агентства специального оружия Министерства обороны США

Однако конструкция, которую планировали как временное решение, оказалась крайне несовершенной. Она не имеет герметичного дна, поскольку бетонную смесь просто заливали в воронку, расположенную на пористом коралловом песке.

Современные исследования подтверждают, что купол постепенно разрушается. Профессор химии Колумбийского университета Ивана Николич-Хьюз еще в 2018 году заметила трещины на поверхности объекта и зафиксировала повышенный уровень радиации в образцах почвы за пределами сооружения, пишет ABC News. Из-за приливов грунтовые воды постоянно проникают внутрь могильника и вымывают радионуклиды непосредственно в океанскую лагуну.

Специалисты выражают беспокойство, что к 2100 году уровень моря вокруг Маршалловых Островов может подняться на 1 метр, что практически полностью затопит остров Рунит, средняя высота которого составляет всего 2 метра над уровнем океана.



Схема показывает расположение и различные конструктивные особенности сооружения удержания кратера Кактус / Фото Терри Гамильтона

Ситуация осложняется политическими и финансовыми разногласиями. Маршалловы Острова получили независимость в 1986 году, а подписанное тогда соглашение о свободной ассоциации возложило основную ответственность за ядерное наследие на новое правительство. Местные чиновники утверждают, что при подписании документов они не владели полной информацией о состоянии могильника.

Между тем представители Министерства энергетики США заявляют, что трещины в бетоне является естественным следствием старения материала, а количество вымытой радиации якобы незначительно по сравнению с тем, что уже находится в водах лагуны после прошлых тестов.

Однако независимые эксперты отмечают, что внутри купола могут находиться неразорвавшиеся части ядерных зарядов, контакт с которыми был бы фатальным для жителей атолла, использующих лагуну как источник пищи.