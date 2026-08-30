5 известных технологических брендов, которые на самом деле имеют японское происхождение

Япония подарила миру десятки технологий и компаний, которые изменили повседневную жизнь. Некоторые из самых известных брендов уже давно стали настолько глобальными, что об их японском происхождении легко забыть.

Япония уже давно занимает особое место в истории мировых технологий. Именно здесь появились компании, оказавшие влияние на развитие автомобилестроения, электроники, фото- и видеотехники, видеоигр и робототехники. Toyota сделала гибридные автомобили массовым явлением благодаря Prius, Nintendo прошла путь от производителя игральных карт XIX века до одного из крупнейших игроков в мире видеоигр, а японские инженеры создавали технологии, которые впоследствии стали частью повседневной жизни. Об этом пишет BGR.

Какие известные технологические бренды на самом деле родом из Японии?

В то же время далеко не все популярные технологические бренды сегодня ассоциируются у потребителей именно с Японией. За десятилетия глобальной экспансии некоторые из них настолько прочно закрепились на американском и европейском рынках, что их происхождение для многих перестало быть очевидным.

Вот пять больших технологических брендов, история которых началась в Японии.

Sony – японская компания, что стала глобальным символом технологий

Сегодня Sony ведет чрезвычайно широкий бизнес. Компанию знают благодаря PlayStation, телевизорам, аудиотехнике, камерам, киноиндустрии и музыкальному бизнесу. Она также владеет большими активами в сфере развлечений и участвует в производстве популярных голливудских фильмов.

Однако история Sony началась вовсе не в США или Европе. Изначально компания называлась Tokyo Telecommunications Engineering Corporation.

Одним из первых больших успехов Sony на международном рынке стали транзисторные радиоприемники. Компания начала активно экспортировать свою продукцию в США и Европу в 1957 году, после чего постепенно расширила ассортимент за счет портативной и домашней аудиотехники.

Впоследствии Sony начала производить телевизоры и камеры, а ее международное присутствие стремительно росло. В 1968 году компания вышла на американский музыкальный рынок через совместное предприятие с CBS. Еще через два года Sony стала первой японской компанией, акции которой появились на Нью-Йоркской фондовой бирже.

Именно десятилетия активной международной экспансии превратили Sony в настолько глобальный бренд, что сегодня многие люди воспринимают его просто как международного технологического гиганта, не задумываясь о японских корнях компании.

Panasonic начинала с небольшого производства электрических розеток

История Panasonic также началась в Японии с небольшого семейного производства. В 1918 году Коносуке Мацусита начал изготавливать двусторонние электрические розетки. Он работал вместе с братом и сестрой, а продажа продукции фактически начиналась с первого этажа их дома в Осаке.

Менее чем за десять лет бизнес превратился в известного производителя бытовой техники. Продукция компании получила бренд National.

В 1955 году компания начала экспортировать динамики под новым названием Panasonic. Впоследствии этот бренд стал одним из главных в международной деятельности японского производителя. В течение следующих десятилетий Panasonic значительно расширила ассортимент. Компания производила технику для дома и личного использования – от электробритв и фенов до микроволновых печей, стиральных машин и электрических чайников.

В апреле 2026 года Panasonic начала передавать производство телевизоров и бытовой развлекательной техники китайской компании Skyworth. В то же время потребительский бизнес компании претерпел реорганизацию, хотя другие продуктовые направления не подверглись немедленным изменениям.

Panasonic продолжает работать во многих технологических сегментах, а среди известных направлений компании по-прежнему остается бренд фотоаппаратов Lumix.

Epson выросла из часового бизнеса Seiko

Название Epson имеет довольно необычное происхождение. Оно означает "сын электрического принтера" – Son of Electric Printer. Корни компании уходят к японскому производителю часов Seiko, который начал свою деятельность в 1942 году в Нагано.

Поиск новых направлений привел компанию к разработке технологий печати. В 1963 году Seiko создала принтер для фиксации спортивных результатов.

Система могла получать данные от различных устройств, в частности от стартового пистолета и оборудования для фотографирования финиша. Все они были связаны с часами и принтером, что позволяло быстро получать точные результаты соревнований. В 1968 году появился компактный цифровой принтер EP-101. А после создания следующего поколения устройств в 1975 году был сформирован отдельный бренд Epson.

Впрочем, история Epson не ограничивалась офисными принтерами. В 1984 году компания выпустила портативный телевизор с жидкокристаллическим дисплеем диагональю около 5 сантиметров. В 1993 году она создала самоходную роботизированную мышь под названием Monsieur. Еще одним необычным проектом стала цифровая дальномерная камера, которую Epson представила в 2004 году. Впоследствии это устройство получило признание среди поклонников фототехники.

Однако для большинства современных пользователей Epson прежде всего остается брендом принтеров, копировальных устройств и проекторов.

Canon – японский бренд, ставший одним из символов фотографии

Название Canon звучит как английское слово, но компания имеет японское происхождение. Ее история началась в токийском районе Роппонги, где в 1933 году была основана Precision Optical Instruments Laboratory.

В отличие от многих других технологических корпораций, Canon на протяжении большей части своей истории оставалась тесно связанной именно с миром оптики и фотоаппаратов.

Первой серийной моделью компании стала Hansa Canon, представленная в 1935 году. Интересно, что для этой камеры использовались объективы Nikon. Сама камера создавалась под влиянием немецких дальномерных моделей Leica и стала первой популярной 35-миллиметровой камерой японского производства, ориентированной на японских покупателей.

В 1955 году Canon открыла офис на Пятой авеню в Нью-Йорке, начав более активное международное расширение. Компания также стремилась конкурировать на рынках, где доминировали американские Kodak и Polaroid. С годами Canon превратилась в одного из самых известных мировых производителей фототехники.

Переход от зеркальных камер к беззеркальным моделям для компании происходил медленнее, чем у некоторых конкурентов. Однако серия Canon EOS R остается важным направлением современного бизнеса бренда.

JVC создала формат VHS, который победил Betamax

История JVC особенно интересна тем, что у компании сложная международная история происхождения. Victor Company of Japan была основана в 1927 году как подразделение американской Victor Talking Machine Company.

Американская компания была известна благодаря фонографам Victrola, которые работали с плоскими дисковыми пластинками. Такой формат был проще в производстве, чем восковые цилиндры, которые ранее использовал Томас Эдисон.

В Японии JVC стала одним из пионеров производства фонографов. В 1937 году RCA, владевшая Victor, продала свою долю в JVC. После этого японская компания пережила период военного экономического роста, а впоследствии столкнулась со спадом в мирное время. В 1954 году JVC приобрела Matsushita – компанию, которая впоследствии стала известна миру как Panasonic.

Наибольший вклад JVC в мировую историю технологий связан с видеозаписью. В 1976 году компания представила формат VHS. Sony годом ранее выпустила собственный формат Betamax, однако VHS в конечном итоге сумел одержать верх.

Одной из причин стали более широкая доступность оборудования и более длительное время записи. Всего за несколько лет VHS превратился в доминирующий формат домашнего видео. Впоследствии именно кассеты VHS стали одним из самых ярких символов эпохи домашних видеоплееров.

Сегодня Panasonic больше не контролирует JVC. Компания продолжает продавать разнообразную электронику, в частности наушники, кабели и автомобильные мультимедийные системы на американском рынке.

Японские бренды давно стали частью глобального технологического мира. Истории Sony, Panasonic, Epson, Canon и JVC показывают, насколько разными были пути японских компаний к мировому признанию.

Одни начинали с небольших мастерских, другие выросли из производства часов или стали частью американских корпораций. Однако со временем все они смогли создать технологии и продукты, которые оказали влияние на целые отрасли.

Японское происхождение этих брендов иногда может казаться неочевидным именно из-за их глобального статуса. Sony давно стала большим международным игроком в сфере технологий и развлечений, Canon ассоциируется с профессиональной фотографией, Epson – с офисной техникой, Panasonic – с бытовой электроникой, а JVC навсегда вошла в историю благодаря VHS.

Их истории также напоминают, что Япония на протяжении десятилетий была одним из главных центров технологического развития мира – и многие бренды, которыми люди пользуются каждый день, начинали свой путь именно там.