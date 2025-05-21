Это не полярное сияние: яркая полоса света появилась в небе над США, напугав людей

Когда Землю накрыла предыдущая магнитная буря, прямо во время ярких полярных сияний в небе над США появилась таинственная белая полоса света, которая озадачила наблюдателей, а некоторых вообще напугала. Сначала ее спутали с редким атмосферным явлением STEVE, но оказалось, что причина совсем другая. Что же именно увидели люди в ночном небе?

Тайна белой полосы в небе над США раскрыта

В ночь на субботу, 17 мая, наблюдатели за небом по всей территории США, вплоть до южных штатов, стали свидетелями необычного зрелища: яркого потока белого света, протянувшегося по небу. Эта ночь отмечалась активностью полярных сияний, вызванной выбросом частиц с Солнца, который произошел несколькими днями ранее и привел к геомагнитной буре. Наблюдатели сначала предположили, что это может быть STEVE – полоса света, которая часто появляется вблизи полярных сияний. STEVE - это бело-фиолетовые свечения, возникающие из-за потоков заряженных частиц в ионосфере Земли. Хотя это явление не является полярным сиянием, оно также является результатом космической погоды. Некоторые очевидцы описывали полосу как такую, напоминающую вход ракеты в атмосферу, сообщает 24 Канал со ссылкой на ScienceAlert.

Смотрите также Магнитные бури в мае: чего ждать от космической погоды в течение новой недели

Однако, как выяснил астроном Джонатан Макдауэлл, который отслеживает активность в космическом пространстве Земли, свет на самом деле не был STEVE. По его словам, это была верхняя ступень ракеты, которая сбрасывала ракетное топливо на основе метана и жидкого кислорода на высоте около 250 километров, прямо в ионосфере.

За примерно час до появления яркой полосы в небе, китайский стартап LandSpace Technology со штаб-квартирой в Пекине запустил свою новую ракету-носитель Zhuque-2E Y2, работающую на метановом топливе, с шестью спутниками на борту из Центра запуска спутников Цзюцюань, Китай. Яркая полоса, появившаяся над районом Четырех Углов в США, стала результатом сброса топлива с верхней ступени ракеты.

Почему ракетное топливо светится в небе

Ракетное топливо может светиться в верхних слоях атмосферы благодаря нескольким механизмам. Один из них, который наблюдается ближе к сумеркам, – это освещение частиц льда светом Солнца. Кроме того, в ионосфере молекулы углерода, водорода и кислорода могут вступать в химические реакции, которые порождают свет. Углерод и водород входят в состав метана. Реакции ракетного топлива с плазмой в ионосфере включают обмен зарядами между ионами и молекулами, электронно-ионную рекомбинацию и оптическое излучение от хемилюминесценции.

Если факел выстреливается в ионосферу ночью, хемилюминесцентные реакции с обменом зарядов между ионами и молекулами, сопровождающиеся диссоциативной рекомбинацией электронов и ионов, приводят к долговременному свечению, которое можно наблюдать с земли или из космоса,

– объясняет группа физиков во главе с Полом Бернхардтом из Военно-морской исследовательской лаборатории США.

Обычно свет от топлива ракеты, взлетающей в космос, проявляется в виде странной спирали в небе. Ракетное топливо, замаскированное под STEVE, – это новый опыт, но он, безусловно, будет случаться чаще в будущем из-за того, что космические компании все больше переходят на новый состав топлива для своих запусков.