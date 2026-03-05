Магическая функция iPhone: почему фронтальная камера странно реагирует на белую поверхность

В некоторых iPhone можно заметить необычный эффект, если включить фронтальную камеру и положить телефон на белую поверхность. Камера реагирует на такую среду неожиданно - изображение на экране становится очень светлым и размытым, а экспозиция начинает постоянно меняться.

Пользователи iPhone иногда находят небольшие трюки или скрытые возможности, о которых не пишут в инструкциях. Один из таких эффектов связан с работой фронтальной камеры. Об этом пишет 24 Канал.

Почему фронтальная камера iPhone ведет себя странно на белой поверхности?

Если включить селфи-камеру и положить смартфон экраном вверх так, чтобы объектив почти касался белой поверхности – например, стола или листа бумаги – на экране может появиться почти полностью белое изображение. Оно выглядит очень ярким и немного размытым.

Причина такого поведения связана с тем, как работают камеры смартфонов. Камера пытается автоматически подобрать экспозицию и фокус. Для этого ей нужны контрастные детали, по которым алгоритмы могут определить глубину и резкость.

Как пишет Blinks and buttons, когда объектив видит почти идеально белую поверхность без текстуры или деталей, система фактически "теряет ориентир". Из-за этого камера не может правильно определить фокус и постоянно меняет настройки яркости. В результате на экране появляется светлое, размытое изображение, а экспозиция может немного колебаться.

По данным How to geek, из-за того, что объектив находится очень близко к поверхности, свет также может рассеиваться внутри линз. Это иногда создает эффект легкого белого сияния или мягкого тумана на экране.

Фактически это не специальная функция, а особенность работы алгоритмов камеры. Но пользователи часто воспринимают ее как небольшой скрытый трюк iPhone, который можно легко воспроизвести.