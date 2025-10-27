Фантомное потребление: какие устройства "едят" электроэнергию выключенными и как с этим бороться

Многие люди даже не подозревают, что их телевизоры, игровые консоли и кухонные приборы продолжают потреблять электроэнергию даже после выключения. Маленький красный индикатор на телевизоре или цифровые часы на микроволновой печи кажутся безобидными, но на самом деле это скрытые "пожиратели" энергии, которые могут составлять до 10% вашего счета за электричество.

Это явление называют фантомным потреблением или "вампирской энергией", и оно обходится украинским домохозяйствам в немалые суммы ежегодно. 24 Канал разобрался в этом вопросе и составил лучших перечень советов об экономии, которая так важна во время блэкаутов и плановых отключений.

Что такое фантомное потребление и почему стоит обратить на это внимание?

Фантомное потребление – это электроэнергия, которую устройства тратят, когда они не выполняют свою основную функцию, но остаются подключенными к сети. Этот режим позволяет технике быстро включаться по сигналу пульта дистанционного управления, поддерживать настройки или обновлять программное обеспечение в фоновом режиме.

По данным исследований Министерства энергетики США, которые приводит сайт LadybugEnergy, режим ожидания может составлять от 5% до 10% общего потребления электроэнергии в домохозяйстве. В отдельных случаях этот показатель может достигать даже 20%.

Для среднестатистической семьи это означает дополнительные 12-13 киловатт-часов в месяц только от неиспользуемых устройств. Хотя не существует статистики по то, в какие суммы это обходится украинцам, американские домохозяйства теряют от 165 до 440 долларов ежегодно из-за фантомного потребления.

Почему устройства потребляют энергию в режиме ожидания?

Некоторые приборы, такие как духовки и кондиционеры, используют пассивный режим ожидания для отображения цифровых часов или внутреннего таймера. Такие устройства обычно потребляют минимальное количество энергии.

Другие технологии, например голосовые умные системы или игровые консоли, используют активный режим ожидания. Они могут загружать контент в фоновом режиме, выполнять проверки или оставаться готовыми к мгновенному запуску, буквально слушая окружающее пространство. Такие устройства потребляют в 5-10 раз больше электроэнергии в режиме ожидания по сравнению с пассивным режимом.

Самые большие "пожиратели" энергии в режиме ожидания

Техника для развлечений является крупнейшим источником фантомного потребления в домохозяйствах:

Телевизоры остаются одним из главных потребителей электроэнергии даже после выключения. Только одно это устройство может потреблять электроэнергии на сумму от 270 до 550 гривен в год. Современные телевизоры в режиме ожидания потребляют от 0,5 до 3 ватт в час, что за год может составить 8-15 киловатт-часов. Старые модели могут расходовать до 10 ватт в режиме ожидания. Интернет-телевизоры с функцией "умного пробуждения" могут потреблять до 40 ватт в режиме ожидания – почти в 40 раз больше, чем обычный телевизор.

Игровые консоли потребляют значительно больше энергии по сравнению с другими устройствами. Современные консоли забирают себе в 35 раз больше энергии, чем обычный телевизор. В режиме сна PlayStation 4 Pro потребляет около 7-8 ватт, а Xbox Series X – 7,4 ватта. Даже полностью выключенная консоль может потреблять 0,1-0,2 ватта. Британские эксперты подсчитали, что игровые консоли могут добавлять до 8 фунтов стерлингов (около 447 гривен) ежегодно, даже если простаивают без дела.

Телевизионные приставки и DVR-устройства также являются энергетическими вампирами. Большинство DVR-устройств потребляют около 22-25 ватт в режиме ожидания, а традиционные приставки без DVR – около 12-16 ватт. Некоторые легкие модели потребляют 4-6 ватт в режиме ожидания, но более мощные модели могут потреблять до 25 ватт.

Компьютерная техника разместилась на втором месте:

Настольные компьютеры не следует оставлять в режиме ожидания, если вы хотите экономить электроэнергию и деньги. Хотя потребление в этом режиме минимизировано, оно все равно не отсутствует полностью.

Ноутбуки продолжают потреблять электроэнергию, даже если они полностью заряжены и выключены. Адаптеры ноутбуков с трансформаторами потребляют 1-2 ватта в режиме ожидания.

Принтеры также относятся к устройствам со значительным потреблением в режиме ожидания.

Зарядные устройства:

Зарядные устройства для мобильных телефонов, которые остаются подключенными к розетке без телефона, потребляют около 0,5-1 ватт. Хотя это кажется незначительным, в доме с несколькими зарядными устройствами, которые всегда подключены, это складывается в заметную сумму.



Выключайте зарядные устройства из розетки, когда не заряжаете устройства / Фото Freepik

Кухонные приборы:

Микроволновые печи потребляют энергию для поддержания часов и дисплея, даже когда не используются.

Кофеварки могут потреблять от 1 до 2 ватт в режиме ожидания из-за цифровых дисплеев и таймеров.

Электрические духовки являются одними из крупнейших потребителей электроэнергии среди бытовых приборов. Некоторые модели продолжают потреблять электроэнергию, даже когда не работают, но остаются подключенными к сети через часы или электронный дисплей на панели управления.

Умные устройства:

Умные колонки потребляют 3 ватта в час в режиме ожидания. Люди обычно используют умные колонки только несколько раз в день, но если они подключены к сети и находятся в режиме ожидания в течение года, могут существенно увеличить счет за электричество.

Посудомоечные и стиральные машины потребляют такое же количество энергии в режиме ожидания, как и умные колонки.

Как бороться с фантомным потреблением?

Выключайте устройства из розеток. Самый простой способ уменьшить фантомное потребление – это выключать устройства из розетки, когда они не используются. Например, когда вы уходите из дома или ложитесь спать ночью. Это предполагает выключение зарядных устройств для телефонов или ноутбуков, когда ваше устройство не заряжается, а не просто отсоединение самого устройства. По данным Smart Energy, в Британии выключение приборов из розеток может сэкономить около 45-55 фунтов стерлингов в год.

Очевидно, что некоторые устройства теряют свой смысл, если они не работают в фоновом режиме. Например, умная колонка буквально предназначена для того, чтобы в фоновом режиме ждать команды пользователя, отвечать на его вопросы, включать музыку и тому подобное. Если ее выключать, то нет смысла ее вообще тогда покупать. Однако такие приборы, как игровая консоль или микроволновая печь вполне могут обойтись без фонового питания, когда они вам не нужны.



Умные колонки вряд ли есть смысл выключать, однако и они могут быть ощутимыми фантомными потребителями электроэнергии / Фото Unsplash

Используйте умные удлинители и розетки:

Умные удлинители автоматически определяют, когда устройство переходит в режим ожидания, и выключают питание на этот выход. Некоторые модели имеют таймеры или датчики движения для выключения питания при необходимости. Умные удлинители позволяют держать устройства подключенными с минимальным или нулевым фантомным потреблением. Некоторые модели имеют один или два выхода, обозначены как "всегда включенные", для систем сигнализации или других устройств, которые должны быть постоянно под напряжением.

Умные розетки функционируют так же, как умные удлинители, но предлагают только один выход для использования. Они могут управляться дистанционно или программироваться на автоматическое выключение приборов после определенного времени.

Используйте функции энергосбережения для краткосрочного отсутствия. Многие современные устройства имеют режимы энергосбережения, которые уменьшают потребление электроэнергии во время простоя. Например, настройте компьютеры и ноутбуки на переход в режим сна после 15-20 минут неактивности. Выключайте такие функции, как мгновенное включение на телевизорах или игровых консолях, чтобы уменьшить потребление энергии. Некоторые телевизоры позволяют установить экорежим – эта функция доступна на современных моделях. Также можно установить таймер сна для автоматического выключения телевизора.

Установите таймеры. Таймеры – это отличный способ ограничить использование энергии для устройств, которые нуждаются в питании только в определенное время. Настройте таймер для подачи питания на устройство включенным и выключенным при необходимости.

Покупайте энергоэффективные приборы: