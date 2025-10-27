Фантомне споживання: які пристрої "їдять" електроенергію навіть вимкненими і як з цим боротися

Багато людей навіть не підозрюють, що їхні телевізори, ігрові консолі та кухонні прилади продовжують споживати електроенергію навіть після вимикання. Маленький червоний індикатор на телевізорі чи цифровий годинник на мікрохвильовій печі здаються нешкідливими, але насправді це приховані "пожирачі" енергії, які можуть становити до 10% вашого рахунку за електрику.

Це явище називають фантомним споживанням або "вампірською енергією", і воно обходиться українським домогосподарствам у чималі суми щороку. 24 Канал розібрався в цьому питанні й склав найкращих перелік порад про економію, котра так важлива під час блекаутів і планових відключень.

Дивіться також Робота з дому під час відключень: як облаштувати робоче місце та залишатися продуктивним

Що таке фантомне споживання і чому варто звернути на це увагу?

Фантомне споживання – це електроенергія, яку пристрої витрачають, коли вони не виконують свою основну функцію, але залишаються підключеними до мережі. Цей режим дозволяє техніці швидко вмикатися за сигналом пульта дистанційного керування, підтримувати налаштування або оновлювати програмне забезпечення у фоновому режимі.​

За даними досліджень Міністерства енергетики США, які наводить сайт LadybugEnergy, режим очікування може становити від 5% до 10% загального споживання електроенергії в домогосподарстві. В окремих випадках цей показник може сягати навіть 20%.

Для середньостатистичної сім'ї це означає додаткові 12-13 кіловат-годин на місяць лише від невикористовуваних пристроїв.​ Хоча не існує статистики по те, в які суми це обходиться українцям, американські домогосподарства втрачають від 165 до 440 доларів щорічно через фантомне споживання.

Чому пристрої споживають енергію в режимі очікування?

Деякі прилади, такі як духовки та кондиціонери, використовують пасивний режим очікування для відображення цифрового годинника або внутрішнього таймера. Такі пристрої зазвичай споживають мінімальну кількість енергії.​

Інші технології, як-от голосові розумні системи або ігрові консолі, використовують активний режим очікування. Вони можуть завантажувати контент у фоновому режимі, виконувати перевірки або лишатися готовими до миттєвого запуску, буквально слухаючи навколишній простір. Такі пристрої споживають у 5-10 разів більше електроенергії в режимі очікування порівняно з пасивним режимом.​

Найбільші "пожирачі" енергії в режимі очікування

Техніка для розваг є найбільшим джерелом фантомного споживання в домогосподарствах:

Телевізори залишаються одним з головних споживачів електроенергії навіть після вимикання. Лише один цей пристрій може споживати електроенергії на суму від 270 до 550 гривень на рік. Сучасні телевізори в режимі очікування споживають від 0,5 до 3 ватів на годину, що за рік може скласти 8-15 кіловат-годин. Старі моделі можуть витрачати до 10 ватів у режимі очікування. Інтернет-телевізори з функцією "розумного пробудження" можуть споживати до 40 ватів у режимі очікування – майже в 40 разів більше, ніж звичайний телевізор.​

Ігрові консолі споживають значно більше енергії порівняно з іншими пристроями. Сучасні консолі забирають собі у 35 разів більше енергії, ніж звичайний телевізор. У режимі сну PlayStation 4 Pro споживає близько 7-8 ватів, а Xbox Series X – 7,4 вата. Навіть повністю вимкнена консоль може споживати 0,1-0,2 вата. Британські експерти підрахували, що ігрові консолі можуть додавати до 8 фунтів стерлінгів (близько 447 гривень) щорічно, навіть якщо простоюють без діла.​

Телевізійні приставки та DVR-пристрої також є енергетичними вампірами. Більшість DVR-пристроїв споживають близько 22-25 ватів у режимі очікування, а традиційні приставки без DVR – близько 12-16 ватів. Деякі легкі моделі споживають 4-6 ватів у режимі очікування, але більш потужні моделі можуть споживати до 25 ватів.

Комп'ютерна техніка розмістилась на другому місці:

Настільні комп'ютери не слід залишати в режимі очікування, якщо ви прагнете економити електроенергію та гроші. Хоча споживання в цьому режимі мінімізоване, воно все одно не відсутнє повністю.

Ноутбуки продовжують споживати електроенергію, навіть якщо вони повністю заряджені та вимкнені. Адаптери ноутбуків з трансформаторами споживають 1-2 вати в режимі очікування.​

Принтери також належать до пристроїв зі значним споживанням у режимі очікування.

Зарядні пристрої:

Зарядні пристрої для мобільних телефонів, які залишаються підключеними до розетки без телефону, споживають близько 0,5-1 вата. Хоча це здається незначним, у домі з кількома зарядними пристроями, які завжди підключені, це складається в помітну суму.



Вимикайте зарядні пристрої з розетки, коли не заряджаєте пристрої / Фото Freepik

Кухонні прилади:

Мікрохвильові печі споживають енергію для підтримки годинника та дисплея, навіть коли не використовуються.​

Кавоварки можуть споживати від 1 до 2 ватів у режимі очікування через цифрові дисплеї та таймери.​

Електричні духовки є одними з найбільших споживачів електроенергії серед побутових приладів. Деякі моделі продовжують споживати електроенергію, навіть коли не працюють, але залишаються підключеними до мережі через годинник або електронний дисплей на панелі управління.​

Розумні пристрої:

Розумні колонки споживають 3 вати на годину в режимі очікування. Люди зазвичай використовують розумні колонки лише кілька разів на день, але якщо вони підключені до мережі й перебувають у режимі очікування протягом року, можуть суттєво збільшити рахунок за електрику.​

Посудомийні та пральні машини споживають таку ж кількість енергії в режимі очікування, як і розумні колонки.​

Дивіться також Розумні ґаджети для економії: як смарт-розетки та термостати зменшують рахунки за світло

Як боротися з фантомним споживанням?

Вимикайте пристрої з розеток. Найпростіший спосіб зменшити фантомне споживання – це вимикати пристрої з розетки, коли вони не використовуються. Наприклад, коли ви йдете з дому чи лягаєте спати вночі. Це передбачає вимикання зарядних пристроїв для телефонів або ноутбуків, коли ваш пристрій не заряджається, а не просто від'єднання самого пристрою.​ За даними Smart Energy, у Британії вимикання приладів з розеток може заощадити близько 45-55 фунтів стерлінгів на рік.​

Очевидно, що деякі пристрої втрачаються свій сенс, якщо вони не працюють у фоновому режимі. Наприклад, розумна колонка буквально призначена для того, щоб у фоновому режимі чекати на команди користувача, відповідати на його питання, вмикати музику тощо. Якщо її вимикати, то немає сенсу її взагалі тоді купувати. Проте такі прилади, як ігрова консоль або мікрохвильова піч цілком можуть обійтися без фонового живлення, коли вони вам не потрібні.



Розумні колонки навряд чи є сенс вимикати, однак і вони можуть бути відчутними фантомними споживачами електроенергії / Фото Unsplash

Використовуйте розумні подовжувачі та розетки:

Розумні подовжувачі автоматично визначають, коли пристрій переходить у режим очікування, і вимикають живлення на цей вихід. Деякі моделі мають таймери або датчики руху для вимикання живлення за потреби.​ Розумні подовжувачі дозволяють тримати пристрої підключеними з мінімальним або нульовим фантомним споживанням. Деякі моделі мають один або два виходи, позначені як "завжди увімкнені", для систем сигналізації або інших пристроїв, які повинні бути постійно під напругою.​

Розумні розетки функціонують так само, як розумні подовжувачі, але пропонують лише один вихід для використання. Вони можуть керуватися дистанційно або програмуватися на автоматичне вимикання приладів після певного часу.​

Використовуйте функції енергозбереження для короткострокової відсутності. Багато сучасних пристроїв мають режими енергозбереження, які зменшують споживання електроенергії під час простою. Наприклад, налаштуйте комп'ютери та ноутбуки на перехід у режим сну після 15-20 хвилин неактивності. Вимикайте такі функції, як миттєве ввімкнення на телевізорах або ігрових консолях, щоб зменшити споживання енергії.​ Деякі телевізори дозволяють встановити екорежим – ця функція доступна на сучасних моделях. Також можна встановити таймер сну для автоматичного вимикання телевізора.

Встановіть таймери. Таймери – це чудовий спосіб обмежити використання енергії для пристроїв, які потребують живлення лише в певний час. Налаштуйте таймер для подачі живлення на пристрій увімкненим та вимкненим за потреби.​

Купуйте енергоефективні прилади: