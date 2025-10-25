Розумний дім: як платити за світло менше?

Смарт-пристрої є частиною загального тренду "розумного дому" і функціонують як інтелектуальна система, орієнтована на підвищення енергоефективності. Принцип їхньої роботи полягає в постійному зборі даних від датчиків, аналізі цієї інформації центральним контролером, прийнятті рішень (наприклад, про ввімкнення чи вимкнення опалення) та відправленні команд виконавчим механізмам, забезпечуючи зворотний зв'язок для безперервної оптимізації, пише 24 Канал.

Дивіться також Робота з дому під час відключень: як облаштувати робоче місце та залишатися продуктивним

Кімнатний термостат виступає в ролі "мозку" кліматичної системи, контролюючи роботу котла, теплового насоса чи центрального кондиціонера. Завдяки впровадженню автоматизації опалення, користувачі можуть значно скоротити щомісячні витрати енергоресурсів, причому потенційна економія може сягати 20%, а для преміальних, погодозалежних систем – до 35%. Економія виникає через запобігання ситуаціям, коли котел продовжує працювати на повну потужність, хоча в приміщенні вже досягнуто комфортної температури або коли мешканці відсутні.

Навіть мінімальне зниження температури – на 1 градус Цельсія – може призвести до заощадження 10% енергії. Сучасні розумні термостати простіші у використанні, ніж класичні програмовані моделі, які власники часто не налаштовують.

Смарт-пристрої можуть:

Навчатися та адаптуватися до звичок мешканців, самостійно створюючи оптимальні графіки роботи, що дозволяє досягти до 15% додаткової економії.

Надавати можливість зонування, коли в різних кімнатах підтримуються індивідуальні температурні режими (наприклад, за допомогою розумних радіаторних кранів), що може заощадити до 20% енергії в цих конкретних зонах.

Використовувати геолокацію для автоматичного перемикання режимів ("вдома" або "відсутні"), вимикаючи опалення, коли ви залишаєте дім.

Застосовувати погодозалежне керування, яке прогнозує зміни погоди через інтернет і завчасно коригує роботу котла, підтримуючи ідеальний баланс між комфортом та економією.

Розумні термостати можуть мати дротове живлення від мережі, усуваючи необхідність заміни батарейок, однак в українських реаліях, коли вимкнення електроенергії не є рідкістю, краще обирати варіанти з автономним живленням. Для бездротових систем, особливо при великій кількості пристроїв або необхідності високої надійності, протокол ZigBee є більш вигідним, оскільки він створює стабільну і енергоефективну mesh-мережу, де кожен пристрій може бути ретранслятором сигналу.

Дивіться також Три причини, чому портативна зарядна станція краща, ніж генератор

Розумні розетки: облік та автоматичне відключення

Розумна розетка – це пристрій, який підключається до звичайної електромережі та містить модуль зв’язку (найчастіше Wi-Fi або ZigBee) та мікропроцесор, що дозволяє дистанційно керувати живленням підключених приладів.

Основна функція, що забезпечує економію, – це моніторинг енергоспоживання. Сучасні моделі можуть вимірювати поточну потужність (у ватах), напругу та загальне споживання (у кіловат-годинах) з високою точністю (до 1 Вт), оновлюючи ці дані в реальному часі. Такий облік дозволяє швидко виявити прилади, які є "енергетичними ненажерами", наприклад, потужні обігрівачі (до 3500 Вт) або бойлери.

Завдяки розумним розеткам можна:

Усунути витрати на прилади, що працюють у режимі очікування, які можуть непомітно збільшувати рахунок до 10%, хоча навіть не працюють повноцінно.

Дистанційно вимикати пристрої, якщо ви забули їх відключити, перебуваючи поза домом.

Використовувати таймери та розклади для автоматизації. Наприклад, можна налаштувати запуск пральної машини або бойлера на період дії нічного тарифу (з 23:00 до 7:00), коли вартість електроенергії може знижуватися.

Створити сценарії для опалювальних приладів, які автоматично вмикаються незадовго до повернення додому, що скорочує споживання обігрівача до 40%.

Базові Wi-Fi моделі прості в налаштуванні та підходять для невеликих систем. Проте, якщо у вас багато пристроїв, краще використовувати ZigBee-розетки, оскільки вони мають низьке енергоспоживання (менше 1 Вт у режимі очікування) і менше навантажують домашній Wi-Fi роутер. Завдяки цій автоматизації та контролю, сім'я, яка використовує кілька розумних розеток, може заощадити близько 15% електроенергії, при цьому окупність базового пристрою може становити 3 – 6 місяців.