Умный дом: как платить за свет меньше?

Смарт-устройства являются частью общего тренда "умного дома" и функционируют как интеллектуальная система, ориентированная на повышение энергоэффективности. Принцип их работы заключается в постоянном сборе данных от датчиков, анализе этой информации центральным контроллером, принятии решений (например, о включении или выключении отопления) и отправке команд исполнительным механизмам, обеспечивая обратную связь для непрерывной оптимизации, пишет 24 Канал.

Комнатный термостат выступает в роли "мозга" климатической системы, контролируя работу котла, теплового насоса или центрального кондиционера. Благодаря внедрению автоматизации отопления, пользователи могут значительно сократить ежемесячные расходы энергоресурсов, причем потенциальная экономия может достигать 20%, а для премиальных, погодозависимых систем – до 35%. Экономия возникает из-за предотвращения ситуаций, когда котел продолжает работать на полную мощность, хотя в помещении уже достигнута комфортная температура или когда жильцы отсутствуют.

Даже минимальное снижение температуры – на 1 градус Цельсия – может привести к экономии 10% энергии. Современные умные термостаты проще в использовании, чем классические программируемые модели, которые владельцы часто не настраивают.

Смарт-устройства могут:

Обучаться и адаптироваться к привычкам жильцов, самостоятельно создавая оптимальные графики работы, что позволяет достичь до 15% дополнительной экономии.

Предоставлять возможность зонирования, когда в разных комнатах поддерживаются индивидуальные температурные режимы (например, с помощью умных радиаторных кранов), что может сэкономить до 20% энергии в этих конкретных зонах.

Использовать геолокацию для автоматического переключения режимов ("дома" или "отсутствуют"), выключая отопление, когда вы покидаете дом.

Применять погодозависимое управление, которое прогнозирует изменения погоды через интернет и заблаговременно корректирует работу котла, поддерживая идеальный баланс между комфортом и экономией.

Умные термостаты могут иметь проводное питание от сети, устраняя необходимость замены батареек, однако в украинских реалиях, когда отключение электроэнергии не является редкостью, лучше выбирать варианты с автономным питанием. Для беспроводных систем, особенно при большом количестве устройств или необходимости высокой надежности, протокол ZigBee является более выгодным, поскольку он создает стабильную и энергоэффективную mesh-сеть, где каждое устройство может быть ретранслятором сигнала.

Умные розетки: учет и автоматическое отключение

Умная розетка – это устройство, которое подключается к обычной электросети и содержит модуль связи (чаще всего Wi-Fi или ZigBee) и микропроцессор, позволяющий дистанционно управлять питанием подключенных приборов.

Основная функция, обеспечивающая экономию, – это мониторинг энергопотребления. Современные модели могут измерять текущую мощность (в ваттах), напряжение и общее потребление (в киловатт-часах) с высокой точностью (до 1 Вт), обновляя эти данные в реальном времени. Такой учет позволяет быстро выявить приборы, которые являются "энергетическими обжорами", например, мощные обогреватели (до 3500 Вт) или бойлеры.

Благодаря умным розеткам можно:

Устранить расходы на приборы, работающие в режиме ожидания, которые могут незаметно увеличивать счет до 10%, хотя даже не работают полноценно.

Дистанционно выключать устройства, если вы забыли их отключить, находясь вне дома.

Использовать таймеры и расписания для автоматизации. Например, можно настроить запуск стиральной машины или бойлера на период действия ночного тарифа (с 23:00 до 7:00), когда стоимость электроэнергии может снижаться.

Создать сценарии для отопительных приборов, которые автоматически включаются незадолго до возвращения домой, что сокращает потребление обогревателя до 40%.

Базовые Wi-Fi модели просты в настройке и подходят для небольших систем. Однако, если у вас много устройств, лучше использовать ZigBee-розетки, поскольку они имеют низкое энергопотребление (менее 1 Вт в режиме ожидания) и меньше нагружают домашний Wi-Fi роутер. Благодаря этой автоматизации и контролю, семья, которая использует несколько умных розеток, может сэкономить около 15% электроэнергии, при этом окупаемость базового устройства может составлять 3 – 6 месяцев.