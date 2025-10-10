Очередная массированная атака России на энергетическую инфраструктуру Украины привела к аварийным отключениям электроэнергии в столице и еще девяти областях. Несмотря на сложную ситуацию, украинцы имеют возможность оставаться на связи благодаря подготовке мобильных операторов и ряду простых, но действенных советов, которые помогут пережить длительные обесточивания.

Как обеспечить себя связью и интернетом во время отключений?

Из-за российских ударов по энергетике, произошедших в ночь на 10 октября, значительная часть страны столкнулась с перебоями в электроснабжении. Самая сложная ситуация сложилась на Киевщине и Кировоградщине, а в столице без света остался весь левый берег, что сопровождалось проблемами с водоснабжением. В результате обстрелов в Киеве и еще девяти областях, в частности Донецкой, Днепропетровской, Черкасской, Харьковской и других, ввели аварийные отключения, пишет 24 Канал со ссылкой на Министерство цифровой трансформации.

Несмотря на это, мобильные операторы заранее подготовились к подобным сценариям. Базовые станции были переведены на работу от генераторов и мощных аккумуляторных батарей, а инженерные бригады перешли в усиленный режим работы для поддержания стабильности сети.

Чтобы иметь стабильную связь и доступ к интернету даже при длительном отсутствии света, Министерство цифровой трансформации советует гражданам прибегнуть к нескольким проверенным шагам:

Воспользуйтесь национальным роумингом . Если сеть вашего оператора перегружена или недоступна, можно вручную подключиться к сети другого. Для этого в настройках смартфона нужно отключить автоматический выбор сети и выбрать доступную из перечня: Vodafone UA, UA-Kyivstar или lifecell.

. Если сеть вашего оператора перегружена или недоступна, можно вручную подключиться к сети другого. Для этого в настройках смартфона нужно отключить автоматический выбор сети и выбрать доступную из перечня: Vodafone UA, UA-Kyivstar или lifecell. Подключите интернет по технологии xPON. Эта технология пассивных оптических сетей позволяет иметь доступ к домашнему интернету до 72 часов во время блэкаутов. Чтобы она работала, достаточно запитать роутер и специальный терминал ONU от павербанка. Проверить, предоставляет ли ваш провайдер такую услугу, можно на интерактивной карте от Минцифры и ЛУН, или позвонив напрямую поставщику услуг.

Ранее мы уже писали о том, как подключить роутер к павербанку, чтобы остаться в сети. Это можно легко сделать с помощью недорогого преобразователя тока. Однако, обратите внимание, что в случае оптоволоконного интернета вам понадобится два преобразователя – один для терминала ONU, другой – для роутера.

Найдите ближайший "Пункт несокрушимости" . В приложении Дія доступна офлайн-карта таких пунктов. Ее можно скачать заранее. В этих местах есть возможность подзарядить гаджеты, воспользоваться интернетом или теплом.

. В приложении Дія доступна офлайн-карта таких пунктов. Ее можно скачать заранее. В этих местах есть возможность подзарядить гаджеты, воспользоваться интернетом или теплом. Оптимизируйте использование мобильных данных. Чтобы уменьшить нагрузку на сеть и сэкономить заряд батареи, стоит выключить автоматическую загрузку фото и видео в мессенджерах. Операторы также призывают пользоваться связью только по необходимости, чтобы сеть оставалась стабильной для всех.

Мы также объяснили, как сохранить заряд вашего смартфона как можно дольше. В материале – несколько простых советов по настройке устройства, которые помогут продлить работу батареи.

Подготовьтесь заранее. Всегда держите заряженными повербанки и другие устройства, загрузите офлайн-карты на случай отсутствия интернета и имейте резервные SIM-карты других операторов.

Эти простые шаги помогут оставаться на связи с родными и иметь доступ к важной информации в условиях энергетического террора со стороны России.