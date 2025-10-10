Чергова масована атака Росії на енергетичну інфраструктуру України призвела до аварійних відключень електроенергії у столиці та ще дев'яти областях. Попри складну ситуацію, українці мають можливість залишатися на зв’язку завдяки підготовці мобільних операторів та низці простих, але дієвих порад, які допоможуть пережити тривалі знеструмлення.

Як забезпечити себе зв'язком та інтернетом під час відключень?

Через російські удари по енергетиці, що сталися в ніч на 10 жовтня, значна частина країни зіткнулася з перебоями в електропостачанні. Найскладніша ситуація склалася на Київщині та Кіровоградщині, а в столиці без світла залишився весь лівий берег, що супроводжувалося проблемами з водопостачанням. Внаслідок обстрілів у Києві та ще дев'яти областях, зокрема Донецькій, Дніпропетровській, Черкаській, Харківській та інших, ввели аварійні відключення, пише 24 Канал з посиланням на Міністерство цифрової трансформації.

Попри це, мобільні оператори заздалегідь підготувалися до подібних сценаріїв. Базові станції було переведено на роботу від генераторів та потужних акумуляторних батарей, а інженерні бригади перейшли в посилений режим роботи для підтримки стабільності мережі.

Щоб мати стабільний зв'язок та доступ до інтернету навіть за тривалої відсутності світла, Міністерство цифрової трансформації радить громадянам вдатися до кількох перевірених кроків:

Скористайтеся національним роумінгом . Якщо мережа вашого оператора перевантажена або недоступна, можна вручну під'єднатися до мережі іншого. Для цього в налаштуваннях смартфона потрібно вимкнути автоматичний вибір мережі й обрати доступну з переліку: Vodafone UA, UA-Kyivstar або lifecell.

. Якщо мережа вашого оператора перевантажена або недоступна, можна вручну під'єднатися до мережі іншого. Для цього в налаштуваннях смартфона потрібно вимкнути автоматичний вибір мережі й обрати доступну з переліку: Vodafone UA, UA-Kyivstar або lifecell. Підключіть інтернет за технологією xPON. Ця технологія пасивних оптичних мереж дозволяє мати доступ до домашнього інтернету до 72 годин під час блекаутів. Щоб вона працювала, достатньо заживити роутер і спеціальний термінал ONU від павербанка. Перевірити, чи надає ваш провайдер таку послугу, можна на інтерактивній мапі від Мінцифри та ЛУН, або зателефонувавши напряму постачальнику послуг.

Раніше ми вже писали про те, як підключити роутер до павербанку, щоб залишитись у мережі. Це можна легко зробити за допомогою недорогого перетворювача струму. Однак, зверніть увагу, що у випадку оптоволоконного інтернету вам знадобиться два перетворювачі – один для терміналу ONU, інший – для роутера.

Знайдіть найближчий "Пункт незламності" . У застосунку Дія доступна офлайн-мапа таких пунктів. Її можна завантажити заздалегідь. У цих місцях є можливість підзарядити гаджети, скористатися інтернетом чи теплом.

. У застосунку Дія доступна офлайн-мапа таких пунктів. Її можна завантажити заздалегідь. У цих місцях є можливість підзарядити гаджети, скористатися інтернетом чи теплом. Оптимізуйте використання мобільних даних. Щоб зменшити навантаження на мережу та заощадити заряд батареї, варто вимкнути автоматичне завантаження фото та відео у месенджерах. Оператори також закликають користуватися зв'язком лише за нагальної потреби, щоб мережа залишалася стабільною для всіх.

Ми також пояснили, як зберегти заряд вашого смартфона якомога довше. В матеріалі – кілька простих порад з налаштування пристрою, які допоможуть продовжити роботу батареї.

Підготуйтеся заздалегідь. Завжди тримайте зарядженими повербанки та інші пристрої, завантажте офлайн-карти на випадок відсутності інтернету та майте резервні SIM-карти інших операторів.

Ці прості кроки допоможуть залишатися на зв'язку з рідними та мати доступ до важливої інформації в умовах енергетичного терору з боку Росії.