Лучший генератор для дома: как выбрать и на что обращать внимание

Массовые атаки на энергетическую инфраструктуру уже не застают нас врасплох – многие украинцы давно подготовились к блэкаутам и отключениям. Однако если по каким-то причинам вы все еще раздумываете над тем, стоит ли покупать генератор и как его выбрать, вот несколько советов на эту тему.

Сегодня мы говорим о генераторах для частных домов, которые можно разместить только на открытом воздухе. Дело в том, что они производят выбросы, которые нельзя накапливать в квартире или даже на балконе, пишет 24 Канал.

Смотрите также Почему портативная зарядная станция лучше, чем генератор: 3 причины, о которых вы могли не подозревать

Как выбрать генератор

Выбирая генератор для частного дома, вам нужно решить, какие из его особенностей являются важнейшими для конкретно ваших потребностей:

мощность;

масса;

размеры;

время работы;

уровень шума;

простота запуска;

возможность автоматического ввода резерва;

стоимость.

Выясните мощность

Мощность генератора – первое, о чем следует задуматься. Расчет необходимой мощности производится очень просто: суммируйте потребляемую мощность электроприборов, которые будут благодаря ему работать. Эту информацию можно получить на информационных этикетках вашей техники. Это могут быть разнообразные нагревательные приборы, компьютеры, бытовая техника, лампы и тому подобное.

Подумайте, без каких приборов вы могли бы обойтись при отсутствии света, заменив их чем-то другим, или просто отложив использование до появления света – их можно не добавлять в список, но тогда придется придерживаться этих исключений.

Сделайте запас, но не перегните палку

Важно выбирать генератор с запасом мощности, ведь в будущем может возникнуть потребность в подключении дополнительного оборудования, которое не было предусмотрено изначально. Неправильно рассчитанная мощность может привести к тому, что генератор будет чрезмерно нагружен, что уменьшит его срок службы, увеличит потребление топлива и повлечет постоянные перегрузки и необходимость в частых перерывах в работе, как это предусмотрено инструкцией.

Но не стоит перегибать палку, ведь чрезмерная мощность и низкое потребление также могут быть вредными. Приобретение генератора с большим резервом мощности без намерения использовать его на полную может привести к неполному сгоранию топлива, быстрому загрязнению свечей зажигания и более частой замене моторного масла. Эксплуатация бензинового генератора без нагрузки разрешается не более чем на 30 минут по тем же причинам.

Чтобы запитать электрический чайник и лампочку, не стоит покупать генератор на 6 киловатт.

Для значительного продления срока службы оборудования необходимо придерживаться минимальной нагрузки – 20% от мощности для бензиновых моторов и 25% для дизельных.

В случае, когда оборудование используется только для резервного электроснабжения с бытовыми приборами как потребителями, достаточной будет мощность в 2.5 – 3.5 киловатта, с номинальной мощностью 2 – 2.5 киловатта.



Какой генератор выбрать / Фото Depositphotos

Бензиновый или дизельный

Двигатель – центральная часть вашего будущего генератора, от него будет зависеть и срок его службы. По типу топлива моторы можно разделить на бензиновые и дизельные.

Преимущества дизельных - больший ресурс и меньшее потребление топлива по сравнению с бензиновыми. Но генераторы на дизельном топливе в среднем вдвое дороже. Дизельная электростанция актуальна, когда нужен постоянный источник энергии и длительная работа (от 8 часов ежедневно) или если нужна мощность от 10 киловатт. Дизельные электростанции характеризуются долговечностью и большим моторесурсом.

Бензиновые варианты отличаются небольшим весом двигателя и меньшей стоимостью. Если генератор будет эксплуатироваться как аварийный источник питания, лучше выбрать машину с бензиновым двигателем. У бензогенераторов менее трудоемкое и более простое обслуживание.

Нюансы

Медицинское оборудование и компьютеры имеют особо чувствительные требования к электропитанию: их работа требует ровную синусоиду тока, обеспечить которую смогут лишь генераторы инверторного типа. Они обеспечат идеальное качество тока и позволяют подключать технику напрямую (без стабилизатора).

Лучше, если такие агрегаты электростанции как ротор и статор будут иметь медную обмотку, а не алюминиевую. Медь лучше проводит ток и имеет низкую теплопроводность, как следствие, при эксплуатации прибор будет меньше перегреваться.

Плюсом будет если станция оснащена стабилизатором напряжения на выходе. Он выравнивает напряжение при изменении оборотов мотора, что обеспечивает стабильное питание ваших приборов.

Смотрите также Правила безопасного пользования генераторами, газовыми горелками и зарядными станциями

Автоматика

При наличии автоматической системы, запуск и остановка генератора происходят без участия оператора – если напряжение исчезает на более чем 10 секунд, генератор автоматически стартует. Когда напряжение в сети восстанавливается, автоматика сама выключает устройство.

Итак, какой генератор выбрать для дома

Для стандартного набора электроприборов достаточно минимальной мощности 2 киловатта. Если вы хотите, чтобы все устройства в доме для 3 – 4 человек работали бесперебойно, выбирайте электрогенератор мощностью не менее 5 киловатт. Такой генератор обеспечит энергией все стандартные приборы.