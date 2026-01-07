Как выбрать идеальный павербанк: эти 4 характеристики должны там быть

Внешний аккумулятор стал незаменимым аксессуаром для каждого владельца гаджетов. Однако большое количество моделей на рынке часто сбивает с толку. Чтобы покупка была действительно полезной, стоит ориентироваться на конкретный набор характеристик, которые обеспечат быструю зарядку и удобство в дороге.

Важно учитывать не только емкость, но и наличие современных стандартов питания и встроенных элементов. 24 Канал подготовил короткий гайд из 4 характеристик, которые точно должны быть в вашем будущем павербанке.

Какие характеристики должен иметь современный павербанк?

Для комфортного использования следует выбирать устройства емкостью от 10 000 мАч, что позволяет по крайней мере один раз полностью зарядить большинство смартфонов. При этом идеальный павербанк должен быть легким, тонким и легко помещаться в карман.

Одной из ключевых инноваций является поддержка беспроводной зарядки Qi2, основанная на технологии Apple MagSafe. Этот стандарт обеспечивает лучшее магнитное выравнивание и стабильную скорость. Мощность 15 Вт считается стандартной, однако новейшие модели на 25 Вт позволяют зарядить совместимый телефон до 50% всего за полчаса.

Сейчас такую быструю беспроводную зарядку поддерживают серии iPhone 16, 17 и Google Pixel 10 Pro XL, но до 2026 года ожидается появление большего количества таких аксессуаров.

Наличие встроенных кабелей существенно облегчает жизнь, поскольку исчезает потребность постоянно иметь при себе отдельный провод. Чаще всего павербанки оснащают разъемом USB-C, который становится универсальным стандартом, однако существуют модели с USB-A или Lightning для старых устройств Apple.

Кроме кабелей, чрезвычайно удобны складные сетевые вилки (AC prongs). Они позволяют заряжать сам павербанк непосредственно от розетки в аэропорту или кафе, не ища отдельный блок питания.

Важной функцией является сквозная зарядка (pass-through charging). Она позволяет одновременно подзаряжать и павербанк от сети, и подключенный к нему гаджет. В таком режиме приоритет отдается смартфону, а зарядка может происходить медленнее, однако это идеальный вариант для путешествий самолетом или отелей с ограниченным количеством розеток.

Какие павербанки имеют эти функции?

Рынок предлагает варианты от известных брендов так и различных новичков или "ноунеймов". Из известных и проверенных производителей такой набор характеристик можно найти в новинках брендов Anker, UGREEN, Belkin и EcoFlow.