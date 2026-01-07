Як вибрати ідеальний павербанк: ці 4 характеристики мусять там бути

Зовнішній акумулятор став незамінним аксесуаром для кожного власника ґаджетів. Проте велика кількість моделей на ринку часто збиває з пантелику. Щоб покупка була справді корисною, варто орієнтуватися на конкретний набір характеристик, які забезпечать швидке заряджання та зручність у дорозі.

Важливо враховувати не лише ємність, а й наявність сучасних стандартів живлення та вбудованих елементів. 24 Канал підготував короткий гайд з 4 характеристик, які точно мають бути у вашому майбутньому павербанку.

Які характеристики повинен мати сучасний павербанк?

Для комфортного використання варто обирати пристрої ємністю від 10 000 мАг, що дозволяє принаймні один раз повністю зарядити більшість смартфонів. При цьому ідеальний павербанк має бути легким, тонким і легко поміщатися в кишеню.

Однією з ключових інновацій є підтримка бездротового заряджання Qi2, що базується на технології Apple MagSafe. Цей стандарт забезпечує краще магнітне вирівнювання та стабільну швидкість. Потужність 15 Вт вважається стандартною, проте новітні моделі на 25 Вт дозволяють зарядити сумісний телефон до 50% всього за пів години.

Наразі таку швидку бездротову зарядку підтримують серії iPhone 16, 17 та Google Pixel 10 Pro XL, але до 2026 року очікується поява більшої кількості таких аксесуарів.

Наявність вбудованих кабелів суттєво полегшує життя, оскільки зникає потреба постійно мати при собі окремий провід. Найчастіше павербанки оснащують роз'ємом USB-C, який стає універсальним стандартом, проте існують моделі з USB-A або Lightning для старіших пристроїв Apple.

Окрім кабелів, надзвичайно зручними є складані мережеві вилки (AC prongs). Вони дозволяють заряджати сам павербанк безпосередньо від розетки в аеропорту чи кафе, не шукаючи окремий блок живлення.

Важливою функцією є наскрізне заряджання (pass-through charging). Вона дозволяє одночасно підзаряджати й павербанк від мережі, й підключений до нього ґаджет. У такому режимі пріоритет надається смартфону, а зарядка може відбуватися повільніше, проте це ідеальний варіант для подорожей літаком або готелів з обмеженою кількістю розеток.

Які павербанки мають ці функції?

Ринок пропонує варіанти від відомих брендів так і різноманітних новачків або "ноунеймів". З відомих та перевірених виробників такий набір характеристик можна знайти в новинках брендів Anker, UGREEN, Belkin та EcoFlow.