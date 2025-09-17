Обновление iOS 26 принесло масштабные изменения в дизайн операционной системы Apple, центральным элементом которого стал новый стиль Liquid Glass. Этот эффект "жидкого стекла" вызвал неоднозначную реакцию пользователей. Хотя некоторые восприняли нововведение положительно, многим новый вид не понравился из-за эстетики и проблем с читабельностью. К счастью, есть возможность настроить его вид.

Как уменьшить эффект "жидкого стекла" и сделать интерфейс более удобным?

Новый фирменный стиль Apple под названием Liquid Glass, или "жидкое стекло", стал основой дизайна не только для iPhone, но и для всех продуктов компании. Его суть заключается в создании многослойного интерфейса с полупрозрачными элементами, что создает впечатление, будто вы смотрите на экран сквозь стеклянную призму, которая преломляет свет и искажает объекты под ней, пишет 24 Канал.

Этот "скломорфный" дизайн должен был придать ощущение глубины и сделать элементы управления более ощутимыми на ощупь. Однако реакция сообщества оказалась неоднозначной. В интернете появилось два лагеря: те, кто открыт к новому стилю, и те, кто категорически против изменений. Основные жалобы касаются ухудшения читабельности текста. В некоторых меню полупрозрачные элементы накладываются друг на друга, из-за чего текст становится размытым и его чрезвычайно трудно воспринимать.

Также некоторые пользователи отмечают странную оптическую иллюзию, из-за которой иконки на главном экране будто наклоняются под светом, что вызывает дискомфорт. Стоит отметить, что Apple несколько раз корректировала уровень прозрачности во время бета-тестирования, чтобы дойти до финальной версии, но визуальные проблемы все равно остались.

Полностью отключить Liquid Glass невозможно, но Apple предусмотрела несколько опций в настройках, которые позволяют значительно уменьшить этот эффект и вернуть интерфейсу более привычный вид, похожий на iOS 18.

Что делать с Liquid Glass?

Чтобы исправить плохую читабельность текста, нужно перейти в "Настройки", открыть раздел "Доступность", а затем - "Дисплей и размер текста".

Здесь есть несколько полезных переключателей:

Уменьшить прозрачность . Это ближайший к полному отключению эффекта вариант. Он убирает размытие из некоторых меню и добавляет непрозрачные фоновые плашки. Например, в Apple Music панель "Сейчас играет" получит сплошной белый фон. Центр управления также станет менее прозрачным. Этот режим значительно улучшает контрастность и облегчает чтение текста.

. Это ближайший к полному отключению эффекта вариант. Он убирает размытие из некоторых меню и добавляет непрозрачные фоновые плашки. Например, в Apple Music панель "Сейчас играет" получит сплошной белый фон. Центр управления также станет менее прозрачным. Этот режим значительно улучшает контрастность и облегчает чтение текста. Увеличить контраст. Эта опция создает эффект "матового стекла" вместо стандартного полупрозрачного. Это компромиссный вариант для тех, кто хочет сохранить определенную эстетику "стекла", но сделать ее менее агрессивной.



Уменьшение эффектов Liquid Glass / Фото Рэймонд Вонг / Gizmodo

Кроме того, можно поиграть с настройками иконок. Если долго нажать на главном экране, выбрать "Изменить", а затем "Настроить", появятся опции "Прозрачные" и "Тонированные". Прозрачные иконки будут плохо заметны на светлых обоях, тогда как тонированные значительно повышают контраст. Если совместить "Тонированные" иконки с включенным режимом "Увеличить контраст", приложения потеряют часть своего 3D-эффекта, но сохранят стеклянный вид и будут лучше читаться.

А что если отказаться от обновления?

Стоит помнить, что полный отказ от обновления до iOS 26 будет означать потерю доступа к новым функциям.

Например, улучшений для наушников AirPods Pro 3, например перевод в реальном времени и мониторинг сердечного ритма.

Кроме того, вы не получите долгожданные опросы в Сообщениях и автоматическую блокировку спам-звонков, которые доступны только на новой версии системы.

Поэтому, похоже, пользователям придется привыкать к изменениям, хотя бы частично смягчая их с помощью настроек доступности.