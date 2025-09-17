Оновлення iOS 26 принесло масштабні зміни в дизайн операційної системи Apple, центральним елементом якого став новий стиль Liquid Glass. Цей ефект "рідкого скла" викликав неоднозначну реакцію користувачів. Хоча деякі сприйняли нововведення позитивно, багатьом новий вигляд не сподобався через естетику та проблеми з читабельністю. На щастя, є можливість налаштувати його вигляд.

Як зменшити ефект "рідкого скла" та зробити інтерфейс зручнішим?

Новий фірмовий стиль Apple під назвою Liquid Glass, або "рідке скло", став основою дизайну не тільки для iPhone, але й для всіх продуктів компанії. Його суть полягає у створенні багатошарового інтерфейсу з напівпрозорими елементами, що створює враження, ніби ви дивитесь на екран крізь скляну призму, яка заломлює світло та спотворює об'єкти під нею, пише 24 Канал.

Цей "скломорфний" дизайн мав надати відчуття глибини та зробити елементи керування більш відчутними на дотик. Однак реакція спільноти виявилася неоднозначною. В інтернеті з'явилося два табори: ті, хто відкритий до нового стилю, і ті, хто категорично проти змін. Основні скарги стосуються погіршення читабельності тексту. У деяких меню напівпрозорі елементи накладаються один на одного, через що текст стає розмитим і його надзвичайно важко сприймати.

Також деякі користувачі відзначають дивну оптичну ілюзію, через яку іконки на головному екрані ніби нахиляються під світлом, що викликає дискомфорт. Варто зазначити, що Apple кілька разів коригувала рівень прозорості під час бета-тестування, щоб дійти до фінальної версії, але візуальні проблеми все одно залишилися.

Повністю вимкнути Liquid Glass неможливо, але Apple передбачила кілька опцій у налаштуваннях, які дозволяють значно зменшити цей ефект і повернути інтерфейсу більш звичний вигляд, схожий на iOS 18.

Що робити з Liquid Glass?

Щоб виправити погану читабельність тексту, потрібно перейти в "Налаштування", відкрити розділ "Доступність", а потім — "Дисплей і розмір тексту".

Тут є кілька корисних перемикачів:

Зменшити прозорість . Це найближчий до повного вимкнення ефекту варіант. Він прибирає розмиття з деяких меню та додає непрозорі фонові плашки. Наприклад, в Apple Music панель "Зараз грає" отримає суцільний білий фон. Центр керування також стане менш прозорим. Цей режим значно покращує контрастність і полегшує читання тексту.

. Це найближчий до повного вимкнення ефекту варіант. Він прибирає розмиття з деяких меню та додає непрозорі фонові плашки. Наприклад, в Apple Music панель "Зараз грає" отримає суцільний білий фон. Центр керування також стане менш прозорим. Цей режим значно покращує контрастність і полегшує читання тексту. Збільшити контраст. Ця опція створює ефект "матового скла" замість стандартного напівпрозорого. Це компромісний варіант для тих, хто хоче зберегти певну естетику "скла", але зробити її менш агресивною.



Зменшення ефектів Liquid Glass / Фото Реймонд Вонг / Gizmodo

Крім того, можна погратися з налаштуваннями іконок. Якщо довго натиснути на головному екрані, обрати "Змінити", а потім "Налаштувати", з'являться опції "Прозорі" та "Тоновані". Прозорі іконки будуть погано помітні на світлих шпалерах, тоді як тоновані значно підвищують контраст. Якщо поєднати "Тоновані" іконки з увімкненим режимом "Збільшити контраст", застосунки втратять частину свого 3D-ефекту, але збережуть скляний вигляд і будуть краще читатися.

А що як відмовитись від оновлення?

Варто пам'ятати, що повна відмова від оновлення до iOS 26 означатиме втрату доступу до нових функцій.

Наприклад, покращень для навушників AirPods Pro 3, як-от переклад у реальному часі та моніторинг серцевого ритму.

Крім того, ви не отримаєте довгоочікувані опитування в Повідомленнях та автоматичне блокування спам-дзвінків, які доступні тільки на новій версії системи.

Тож, схоже, користувачам доведеться звикати до змін, хоча б частково пом'якшуючи їх за допомогою налаштувань доступності.