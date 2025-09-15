Редакція 24 Каналу зібрала всю інформацію про ключові зміни та провела кілька тестів, щоб допомогти вам вирішити, чи варто встановлювати нову ОС на ваш iPhone.

Що нового в iOS 26 та які пристрої її отримають?

Як і зазвичай, Apple випускає свої оновлення о 20:00 за київським часом. Перевірити їх наявність можна в меню "Налаштування", перейшовши до розділу "Основні" та "Оновлення ПЗ".

Цьогорічне оновлення зосереджене в більшості на візуальних покращеннях. В iOS 26 з'явилося багато нових анімацій та інших "прикрас" інтерфейсу, які роблять взаємодію з системою свіжішою, але водночас можуть впливати на споживання заряду батареї.

Оновлення до iOS 26 отримають такі моделі iPhone:

iPhone 17, Air, 17 Pro, 17 Pro Max

iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro, 16 Pro Max, 16e

iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro, 15 Pro Max

iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro, 14 Pro Max

iPhone 13, 13 mini, 13 Pro, 13 Pro Max

iPhone 12, 12 mini, 12 Pro, 12 Pro Max

iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max

iPhone SE (2-го покоління та новіші)

Що таке Liquid Glass і як він виглядає?

Найбільшою та найпомітнішою зміною в iOS 26, безперечно, є повний редизайн операційної системи. Apple впровадила новий матеріал під назвою Liquid Glass, який кардинально змінив вигляд програмного забезпечення iPhone. Він натхненний операційною системою visionOS і створює відчуття єдності між усіма пристроями Apple.



Новий дизайн Liquid Glass / Фото Apple

Liquid Glass – це напівпрозорий матеріал, який, подібно до справжнього скла, дозволяє світлу та кольорам проникати крізь нього, акцентуючи на контенті на дисплеї вашого iPhone. Дизайн розроблений так, щоб поводитися як скло в реальному світі: він може ледь помітно "відбивати світло", коли ви рухаєте телефоном, завдяки рендерингу в реальному часі.

Іконки застосунків виглядають так, ніби складаються з кількох шарів скла, що надає їм глибини. Окрім стандартних кольорових іконок, Apple також додала опцію напівпрозорих іконок, що ще більше посилює ефект скляної поверхні.

Хоча iOS 26 має інший вигляд, вона зберігає звичні принципи роботи. Apple прагнула, щоб попри зміни, система залишалася інтуїтивно зрозумілою для користувачів. Меню, панелі та кнопки виглядають по-новому і мають деякі нові функції, але ці функції є розширенням того, до чого користувачі iPhone вже звикли.

Спрощена навігація та спливаючі меню

Редизайн в iOS 26 має два основні аспекти: зовнішній вигляд Liquid Glass та спрощену навігацію, яка підкреслює цей новий матеріал. Apple прибрала зайві налаштування у спливаючі меню. Наприклад, у додатку "Камера" тепер відображаються лише два основні режими: фото та відео. Але якщо торкнутися однієї з кнопок, з’явиться спливаюче меню з різноманітними налаштуваннями зйомки.



Liquid Glass сильно міняє вигляд системи / Фото Apple

Цей підхід, коли елементи керування з'являються лише тоді, коли вони потрібні, є поширеним в iOS 26. Якщо ви не можете знайти якусь функцію, спробуйте торкнутися невеликої іконки на екрані – швидше за все, меню розшириться і покаже додаткові опції.

Зникаюча навігація та новий простір

У багатьох додатках елементи навігації тепер зникають, коли вони не потрібні. Яскравий приклад – Safari. Коли ви прокручуєте сторінку вниз, панель вкладок згортається до невеликої смужки, що показує лише назву сайту. Прокручування вгору повертає повну панель. Подібним чином працює розширювана панель пошуку в "Фото" та Apple Music – вона з'являється при натисканні, приховуючи інші елементи.

Окрім цього, Apple змінила загальний вигляд інтерфейсу. У списках, як-от у застосунку "Налаштування", збільшено відстань між пунктами, що робить вигляд менш захаращеним. Хоча тепер доведеться більше прокручувати, читабельність покращилася.



Оновлений центр керування / Фото Apple

Майже всі елементи інтерфейсу – від кнопок у "Центрі керування" до панелей навігації та сповіщень – отримали більш заокруглену, пігулкоподібну форму. Це помітний контраст із більш квадратними формами iOS 18. Єдиним винятком залишились іконки додатків, які зберегли свою звичну форму.

Як змінився екран блокування?

На екрані блокування годинник тепер автоматично адаптується, щоб заповнити порожній простір. Також для підтримуваних пісень в Apple Music з'явилися повноекранні анімовані обкладинки альбомів.



Екран блокування тепер матиме інший вигляд / Фото 24 Канал

Які функції iMessage додали?

Додаток "Повідомлення" отримав значне оновлення:

Фони для чатів : Тепер ви можете встановити фон для будь-якої розмови, і його бачитимуть усі учасники. Можна обрати з варіантів Apple або встановити власне фото.

: Тепер ви можете встановити фон для будь-якої розмови, і його бачитимуть усі учасники. Можна обрати з варіантів Apple або встановити власне фото. Опитування : У групових чатах з'явилася можливість створювати опитування, щоб голосувати за різні питання, наприклад, вибір ресторану.

: У групових чатах з'явилася можливість створювати опитування, щоб голосувати за різні питання, наприклад, вибір ресторану. Індикатори набору тексту : Тепер у групових чатах видно, хто саме набирає повідомлення.

: Тепер у групових чатах видно, хто саме набирає повідомлення. Часткове копіювання : Нова опція "Вибрати" дозволяє виділити та скопіювати лише частину тексту в повідомленні, а не все повідомлення цілком.

: Нова опція "Вибрати" дозволяє виділити та скопіювати лише частину тексту в повідомленні, а не все повідомлення цілком. Фільтрація невідомих відправників: Ця функція автоматично переміщує повідомлення від невідомих контактів в окрему папку та приховує сповіщення від них.

Як оновили "Телефон"?

Застосунок "Телефон" став розумнішим. Функція Call Screening (Перевірка виклику) може запитати в невідомого абонента його ім'я та причину дзвінка. А Hold Assist (Асистент утримання) дозволяє iPhone автоматично чекати на лінії замість вас і сповіщати, коли оператор буде готовий до розмови.



Телефон отримав перевірку виклику і кілька оновлених функцій / Фото 24 Канал

Як працює адаптивний режим енергозбереження?

Поряд зі звичайним режимом низького заряду з'явився новий "Адаптивний режим". Він вносить "коригування продуктивності" для продовження роботи батареї, наприклад, трохи знижує яскравість дисплея. Цей режим доступний лише на моделях iPhone 15 Pro та новіших.

Як змінилася Apple Music?

У Apple Music функція AutoMix замінила Crossfade і тепер плавно зводить треки, як діджей. Також на iPhone з'явилася версія програми Preview (Попередній перегляд) з Mac, що дозволяє редагувати та розмічати PDF-файли та зображення.



Застосунок Apple Music також оновили / Фото 24 Канал

Що нового в CarPlay?



Оновлений інтерфейс CarPlay / Фото Apple

Інтерфейс CarPlay також отримав дизайн Liquid Glass. Крім того, з'явилося багато нових функцій:

Можливість відповідати на повідомлення стандартними реакціями (Tapbacks).

Перегляд закріплених розмов у додатку "Повідомлення".

Компактний вигляд вхідних дзвінків, що не перекриває навігацію.

Відображення Live Activities на головному екрані.

Можливість бездротової трансляції відео з iPhone на екран автомобіля через AirPlay (працює лише коли авто припарковане).

Як iOS 26 впливає на автономність та продуктивність?

Ми провели кілька невеликих тестів, щоб з'ясувати, як оновлення впливає на різні моделі iPhone.

iPhone SE (2022) : На iOS 26 пристрій пропрацював 3 години 34 хвилини. Найкращий результат показала версія на iOS 18 – 3 години 53 хвилини.

: На iOS 26 пристрій пропрацював 3 години 34 хвилини. Найкращий результат показала версія на iOS 18 – 3 години 53 хвилини. iPhone 13 mini : Тут падіння автономності ще помітніше. На iOS 26 смартфон розрядився за 4 години 29 хвилин, тоді як на "рідній" iOS 15 він працював 5 годин 11 хвилин.

: Тут падіння автономності ще помітніше. На iOS 26 смартфон розрядився за 4 години 29 хвилин, тоді як на "рідній" iOS 15 він працював 5 годин 11 хвилин. iPhone 16 Pro/Pro Max: На моделях 16 Pro та 16e нова iOS 26 показала невелике покращення автономності. Однак iPhone 16 Pro Max на iOS 26 пропрацював майже на 50 хвилин менше, ніж на iOS 18. Це може бути маркетинговим ходом для підвищення продажів нового iPhone 17 Pro Max.

Що стосується продуктивності, то на iPhone SE та 13 mini після оновлення спостерігаються помітні підвисання. Навіть після періоду оптимізації, iOS 18 працює на цих моделях значно краще.

Важливо! Тести проводилися на останній доступній бета версії iOS 26, тож у фінальній версії показники можуть дещо відрізнятися, але навряд чи вони будуть сильно кращими. Крім того, протестовані були вже користовані моделі, тож ми вимірювали лише зміни в часі роботи до та після оновлення.

Тож чи варто оновлюватися?

iOS 26 пропонує багато цікавих і корисних функцій, особливо для власників нових iPhone. Однак, якщо у вас старіша модель (iPhone 11, 12, SE або 13 mini), оновлення може негативно вплинути на автономність та швидкість роботи.

У такому випадку краще залишитися на стабільній версії iOS 18. Власникам iPhone 16 Pro Max також варто бути обережними через потенційне зниження часу роботи від батареї. Радимо дочекатися релізу та перших відгуків від користувачів, а вже потім прийняти рішення щодо оновлення.