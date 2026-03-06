Четыре телевизора, которые не стоит покупать для игр в 2026 году

Большой телевизор может стать отличной платформой для видеоигр, особенно для консолей или ноутбуков, подключенных через HDMI. Но не все модели одинаково хорошо подходят для гейминга. Некоторые даже при привлекательной цене имеют серьезные технические ограничения, которые заметно ухудшают игровой опыт.

Гейминг на телевизоре способен обеспечить сильные впечатления – большой экран, высокая частота обновления и современные функции могут значительно улучшить картинку. Однако бюджетные модели часто экономят на важных характеристиках. Поэтому даже большой и недорогой телевизор может оказаться плохим выбором для игр. Об этом пишет BGR.

Какие телевизоры хуже всего подходят для игр?

Ниже – несколько моделей, которые получили слабые оценки для гейминга и имеют заметные технические недостатки.

Hisense 98QD5QG. На первый взгляд, 98-дюймовый QLED-телевизор выглядит привлекательной покупкой. Его цена около 1399,95 доллара, а характеристики на бумаге кажутся неплохими: поддержка HDMI 2.1, VRR и частота 144 Гц в 4K.

Впрочем, на практике устройство показывает слабые результаты. По оценке RTINGS телевизор получил лишь 5,8 балла из 10 для игр. Основная проблема – очень медленный отклик пикселей, из-за чего в динамичных сценах появляется заметное размытие.

Кроме того, яркость экрана низкая, а отсутствие локального затемнения ухудшает глубину черного. Из-за этого HDR выглядит тускло, а контент в стандартном SDR-режиме также не впечатляет качеством.

Sony BRAVIA 2 II. Телевизоры серии BRAVIA часто ассоциируются с высоким качеством, но бюджетные модели могут существенно уступать более дорогим вариантам. BRAVIA 2 II – пример такого компромисса.

Как пишет Tomsguide. Модель поддерживает только HDMI 2.0, не имеет VRR для уменьшения разрывов кадра и ограничена частотой 60 Гц в 4K. Из-за этого телевизор получил очень низкую оценку для гейминга – 4,7 из 10.

К этому добавляется слабый контраст, низкая яркость HDR, медленный отклик пикселей и довольно тусклые цвета. Среди немногих плюсов – небольшая задержка ввода и доступная цена. Например, 75-дюймовая версия стоит около 869,99 доллара.

Фото Sony

LG UA77. Еще один пример бюджетного телевизора с большим экраном, который не оправдывает ожидания геймеров. Версия с диагональю 86 дюймов стоит примерно 899,99 доллара, но технические компромиссы делают ее слабым вариантом для игр.

RTINGS оценил модель лишь на 5 баллов из 10. Телевизор имеет небольшую задержку ввода и поддерживает автоматический режим низкой задержки ALLM, но на этом преимущества почти заканчиваются.

LG UA77 не поддерживает HDMI 2.1 и ограничен частотой 60 Гц. Из-за медленного отклика пикселей движения выглядят размытыми. Хотя VRR присутствует, его диапазон настолько узкий, что разрывы кадра все равно могут оставаться заметными.

TCL S551G. Компания TCL известна недорогими телевизорами с хорошим соотношением цены и качества, но начальные модели не всегда соответствуют этой репутации. S551G стоит около 260,99 доллара, что делает его очень доступным вариантом.

По оценке RTINGS телевизор получил 6,1 балла из 10 для игр – результат немного лучше других моделей в списке, но все равно посредственный.

Среди плюсов – поддержка 120 Гц для разрешения 1080p и 1440p, Dolby Vision, VRR и низкая задержка ввода. Однако недостатки остаются существенными.

Отсутствие локального затемнения негативно влияет на контраст и уровень черного. HDR выглядит недостаточно ярким, цвета кажутся блеклыми, а медленный отклик пикселей приводит к размытию в быстрых играх.