Гейминг на телевизоре способен обеспечить сильные впечатления – большой экран, высокая частота обновления и современные функции могут значительно улучшить картинку. Однако бюджетные модели часто экономят на важных характеристиках. Поэтому даже большой и недорогой телевизор может оказаться плохим выбором для игр. Об этом пишет BGR.

Какие телевизоры хуже всего подходят для игр?

Ниже – несколько моделей, которые получили слабые оценки для гейминга и имеют заметные технические недостатки.

Hisense 98QD5QG. На первый взгляд, 98-дюймовый QLED-телевизор выглядит привлекательной покупкой. Его цена около 1399,95 доллара, а характеристики на бумаге кажутся неплохими: поддержка HDMI 2.1, VRR и частота 144 Гц в 4K.

Впрочем, на практике устройство показывает слабые результаты. По оценке RTINGS телевизор получил лишь 5,8 балла из 10 для игр. Основная проблема – очень медленный отклик пикселей, из-за чего в динамичных сценах появляется заметное размытие.

Кроме того, яркость экрана низкая, а отсутствие локального затемнения ухудшает глубину черного. Из-за этого HDR выглядит тускло, а контент в стандартном SDR-режиме также не впечатляет качеством.

Sony BRAVIA 2 II. Телевизоры серии BRAVIA часто ассоциируются с высоким качеством, но бюджетные модели могут существенно уступать более дорогим вариантам. BRAVIA 2 II – пример такого компромисса.

Как пишет Tomsguide. Модель поддерживает только HDMI 2.0, не имеет VRR для уменьшения разрывов кадра и ограничена частотой 60 Гц в 4K. Из-за этого телевизор получил очень низкую оценку для гейминга – 4,7 из 10.

К этому добавляется слабый контраст, низкая яркость HDR, медленный отклик пикселей и довольно тусклые цвета. Среди немногих плюсов – небольшая задержка ввода и доступная цена. Например, 75-дюймовая версия стоит около 869,99 доллара.

Фото Sony

LG UA77. Еще один пример бюджетного телевизора с большим экраном, который не оправдывает ожидания геймеров. Версия с диагональю 86 дюймов стоит примерно 899,99 доллара, но технические компромиссы делают ее слабым вариантом для игр.

RTINGS оценил модель лишь на 5 баллов из 10. Телевизор имеет небольшую задержку ввода и поддерживает автоматический режим низкой задержки ALLM, но на этом преимущества почти заканчиваются.

LG UA77 не поддерживает HDMI 2.1 и ограничен частотой 60 Гц. Из-за медленного отклика пикселей движения выглядят размытыми. Хотя VRR присутствует, его диапазон настолько узкий, что разрывы кадра все равно могут оставаться заметными.

TCL S551G. Компания TCL известна недорогими телевизорами с хорошим соотношением цены и качества, но начальные модели не всегда соответствуют этой репутации. S551G стоит около 260,99 доллара, что делает его очень доступным вариантом.

По оценке RTINGS телевизор получил 6,1 балла из 10 для игр – результат немного лучше других моделей в списке, но все равно посредственный.

Среди плюсов – поддержка 120 Гц для разрешения 1080p и 1440p, Dolby Vision, VRR и низкая задержка ввода. Однако недостатки остаются существенными.

Отсутствие локального затемнения негативно влияет на контраст и уровень черного. HDR выглядит недостаточно ярким, цвета кажутся блеклыми, а медленный отклик пикселей приводит к размытию в быстрых играх.