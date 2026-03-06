Геймінг на телевізорі здатний забезпечити сильні враження – великий екран, висока частота оновлення та сучасні функції можуть значно покращити картинку. Проте бюджетні моделі часто економлять на важливих характеристиках. Через це навіть великий і недорогий телевізор може виявитися поганим вибором для ігор. Про це пише BGR.

Які телевізори найгірше підходять для ігор?

Нижче – кілька моделей, які отримали слабкі оцінки для геймінгу та мають помітні технічні недоліки.

Hisense 98QD5QG. На перший погляд, 98-дюймовий QLED-телевізор виглядає привабливою покупкою. Його ціна близько 1399,95 долара, а характеристики на папері здаються непоганими: підтримка HDMI 2.1, VRR та частота 144 Гц у 4K.

Втім, на практиці пристрій показує слабкі результати. За оцінкою RTINGS телевізор отримав лише 5,8 бала з 10 для ігор. Основна проблема – дуже повільний відгук пікселів, через що в динамічних сценах з'являється помітне розмиття.

Крім того, яскравість екрана низька, а відсутність локального затемнення погіршує глибину чорного. Через це HDR виглядає тьмяно, а контент у стандартному SDR-режимі також не вражає якістю.

Sony BRAVIA 2 II. Телевізори серії BRAVIA часто асоціюються з високою якістю, але бюджетні моделі можуть суттєво поступатися дорожчим варіантам. BRAVIA 2 II – приклад такого компромісу.

Як пише Tomsguide. Модель підтримує лише HDMI 2.0, не має VRR для зменшення розривів кадру і обмежена частотою 60 Гц у 4K. Через це телевізор отримав дуже низьку оцінку для геймінгу – 4,7 з 10.

До цього додається слабкий контраст, низька яскравість HDR, повільний відгук пікселів і досить тьмяні кольори. Серед небагатьох плюсів – невелика затримка введення та доступна ціна. Наприклад, 75-дюймова версія коштує близько 869,99 долара.

Фото Sony

LG UA77. Ще один приклад бюджетного телевізора з великим екраном, який не виправдовує очікування геймерів. Версія з діагоналлю 86 дюймів коштує приблизно 899,99 долара, але технічні компроміси роблять її слабким варіантом для ігор.

RTINGS оцінив модель лише на 5 балів із 10. Телевізор має невелику затримку введення і підтримує автоматичний режим низької затримки ALLM, але на цьому переваги майже закінчуються.

LG UA77 не підтримує HDMI 2.1 і обмежений частотою 60 Гц. Через повільний відгук пікселів рухи виглядають розмитими. Хоча VRR присутній, його діапазон настільки вузький, що розриви кадру все одно можуть залишатися помітними.

TCL S551G. Компанія TCL відома недорогими телевізорами з хорошим співвідношенням ціни та якості, але початкові моделі не завжди відповідають цій репутації. S551G коштує близько 260,99 долара, що робить його дуже доступним варіантом.

За оцінкою RTINGS телевізор отримав 6,1 бала з 10 для ігор – результат трохи кращий за інші моделі в списку, але все одно посередній.

Серед плюсів – підтримка 120 Гц для роздільної здатності 1080p і 1440p, Dolby Vision, VRR та низька затримка введення. Однак недоліки залишаються суттєвими.

Відсутність локального затемнення негативно впливає на контраст і рівень чорного. HDR виглядає недостатньо яскравим, кольори здаються бляклими, а повільний відгук пікселів призводить до розмиття у швидких іграх.