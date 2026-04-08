Флагман iPhone 17 Pro Max, представленный в сентябре 2025 года, получил новую волну популярности спустя 200 дней после выхода. Причиной стало участие устройства в космической миссии Artemis II, во время которой астронавты использовали его на борту. Об этом пишет Phone arena.

Почему iPhone оказался среди астронавтов?

В частности, канадский астронавт Джереми Хансен применял смартфон для съемки фото и селфи на фоне Земли. В общем устройство преодолело более 695 тысяч миль в космосе, что сделало его частью одного из самых громких событий в современной космонавтике.

В результате iPhone оказался в уникальном контексте – рядом с космическими кораблями и экипажем. Это создало эффект, который многие считают одной из самых удачных и одновременно случайных реклам для Apple.

Интересно, что это не была маркетинговая кампания. NASA не просто взяла смартфон с собой случайно. Перед допуском к полету устройство прошло сложную процедуру проверки. Она включала несколько этапов – от оценки потенциальных рисков до тестирования в условиях, приближенных к космическим.

В замкнутом пространстве капсулы даже незначительная поломка может иметь серьезные последствия. Например, разбитое стекло превращается в опасные осколки в условиях микрогравитации. Несмотря на это, обычный массовый смартфон смог пройти все проверки.

Фактически устройство оказалось в среде, которая значительно превышает стандартные условия эксплуатации. И хотя он не конкурирует с лидерами по всем техническим характеристикам, участие в миссии стало доказательством его надежности.

Особенно показателен контраст со временами Apollo 8, когда для фотографирования Земли использовали специализированные камеры. Тогда процесс был сложным и требовал подготовки, а сегодня астронавты могут делать снимки обычным смартфоном.

Именно этот контраст и создает сильный эмоциональный эффект. Космос остается сферой, которая, которая объединяет людей и вызывает восхищение. Когда же в этой среде появляется обычный гаджет, которым пользуются миллионы, он автоматически получает новый символический статус.

В итоге iPhone 17 Pro Max перестает быть просто устройством с определенными характеристиками – он ассоциируется с исследованием космоса. И именно эта ассоциация, а не традиционная реклама, может повлиять на восприятие продукта значительно сильнее.