Мощность USB: что зависит от порта и кабеля

USB-порты используют для подключения и зарядки большинства современных устройств - от смартфонов до ноутбуков. Но разные версии USB могут существенно отличаться по скорости и мощности. Из-за этого один и тот же гаджет иногда заряжается медленно или вообще не получает достаточно энергии.

USB - это универсальный стандарт, но его возможности напрямую зависят от поколения порта и поддерживаемых протоколов. Самую высокую мощность среди потребительских решений сегодня обеспечивает USB-C с поддержкой Power Delivery 3.1. Такой порт способен передавать до 240 ватт, чего достаточно даже для зарядки мощных ноутбуков. Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на BGR.

Сколько ватт может дать USB-порт и от чего это зависит?

Менее современные варианты значительно ограничены. USB-C с поддержкой 3.0 может выдавать до 100 ватт, стандартный USB-C - до 15 ватт, а USB 3.0 - около 4,5 ватт. Более старые стандарты, как USB 2.0 или USB 1.0, ограничиваются примерно 2,5 ваттами или даже меньше. Именно поэтому новый смартфон, подключенный к старому порту или несовместимому кабелю, часто заряжается очень медленно и не успевает компенсировать разряд батареи.

Современные модели смартфонов нуждаются в поддержке USB-C Power Delivery для нормальной скорости зарядки. Например, iPhone 15 и большинство новых устройств рассчитаны на мощность от 7,5 ватт и выше, которую старые порты обеспечить не могут.

Как пишет Yahoo, важную роль играют и сетевые адаптеры - блоки питания, подключаемые к розетке. Обычные зарядные устройства обычно работают на уровне около 5 ватт, тогда как быстрые зарядки могут выдавать 20 ватт и более, если поддерживают протокол PD. Линейка iPhone 17, в частности версии Pro и Pro Max, поддерживает зарядку мощностью до 40 ватт. Флагманские смартфоны Samsung Galaxy S25+ и S25 Ultra могут получать до 45 ватт при условии использования соответствующего кабеля и адаптера.

Power Delivery важен и для портативных аккумуляторов. Многие современные USB-C павербанки поддерживают быструю зарядку именно благодаря этому протоколу. В большинстве автомобилей встроенные USB-порты имеют ограниченную мощность, поэтому для быстрой зарядки обычно нужен отдельный адаптер в прикуриватель.

В итоге скорость зарядки определяется не одним фактором. Значение имеют порт, кабель, стандарт USB и поддержка протокола Power Delivery. Если хотя бы один из этих элементов устаревший или маломощный, устройство будет заряжаться медленно.