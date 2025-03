Канадец предлагает отключить американцам PornHub в ответ на тарифы Трампа, но есть нюанс

Торговая война между США и Канадой становится все более неприятной. На горизонте появились два предложения о том, как дать Канаде преимущество, хотя оба весьма сомнительны – одно с точки зрения эффективности, а другое с точки зрения закона.

Первая идея заключается в том, чтобы Канада пренебрегла американским законодательством об интеллектуальной собственности и стала страной-экспортером джейлбрейков (специальные программы, которые фактически взламывают устройство на iOS или другой гаджет от Apple, позволяя их владельцам обойти ограничения, установленные компанией). Вторая – запретить американцам PornHub, сообщает 24 Канал со ссылкой на Gizmodo.

Тарифы и ответ на них

Введенные Трампом тарифы вступают в силу 2 апреля. Если они не будут отменены до того, то подорвут экономику обеих стран. Ранее премьер-министр Онтарио Даг Форд объявил о 25% надбавку на экспорт электроэнергии в Штаты, а затем "приостановил" ее до завершения переговоров. Он также все еще рассматривает отказ от соглашения о поставках Starlink. Трудно предсказать, чем все это закончится, насколько неприятными будут последствия и сколько неудобств испытают люди.

В прошлом месяце канадский писатель-фантаст и технический журналист Кори Доктороу высказал предложение, которое, по его мнению, сможет оказать невероятное давление на США:

Что, если бы Канада прекратила защищать интеллектуальную собственность американских технологических компаний?

– спросил он в своей статье.

Американские технологические компании взимают большую плату за свои услуги. Магазины приложений, которыми управляют Amazon, Apple или Google, снимают 30% с каждой транзакции, которую проводит пользователь. Эту плату, конечно же, возлагают на потребителя. Сельскохозяйственную технику John Deere трудно отремонтировать, не заплатив компании за разблокировку дорогостоящего программного обеспечения. Автомобильные компании, такие как Tesla, блокируют основные функции за электронными платежными стенами.

Доктороу предлагает Канаде не вводить тарифы на американские товары, а "разорвать эти законы" в отношении интеллектуальной собственности крупных технологических компаний, на которые она согласилась.

Знаете, что может сделать Канада? Канадский App Store. Это магазин, который канадские авторы программного обеспечения могли бы использовать для продажи канадских приложений канадским клиентам, взимая, скажем, стандартную плату за обработку платежей в размере пяти процентов, а не 30 процентов, как это делает Apple. Канада могла бы создать магазины приложений для Android, Playstation и Xbox,

– сказал Доктороу.

Напомним, ЕС выпустил закон, который обязал Apple разрешить европейским клиентам устанавливать сторонние магазины приложений на устройства Apple. Компания считает это опасным, поскольку не может контролировать безопасность этих приложений. Она подчинилась закону и предоставила эту возможность в странах ЕС, однако во всем остальном мире вы все еще можете пользоваться только App Store. Доктороу фактически также предлагает использовать сторонние магазины, но в Канаде нет закона, который бы обязал Apple открыть к ним разрешение. Поэтому журналист предлагает так называемые джейлбрейки, которые предоставляют пользователю полные доступы ко всем системам устройства, позволяя менять все, что угодно – темы, иконки, устанавливать приложения из сторонних источников, устанавливать другие магазины приложений, удалять нативные приложения Apple и прочее.

Доктороу говорит, что канадский магазин приложений не должен ограничиваться только канадскими авторами программного обеспечения: "Канадские магазины приложений могли бы предлагать пять процентов комиссионных от продаж американским и мировым авторам программного обеспечения, а также предоставлять наборы для джейлбрейка, которые позволят владельцам устройств по всему миру устанавливать канадские магазины приложений, где авторы программного обеспечения не будут обворованы американскими крупными технологическими компаниями".

Это было бы намного выгоднее для всех пользователей и крайне плохо для Apple, которая таким образом потеряла бы огромные деньги на комиссиях и рекламе, которую она показывает в App Store.

По словам Доктороу, Канада могла бы также производить устройства и программное обеспечение, которые помогают взламывать тракторы John Deere, электромобили Tesla и другие американские автомобили. Таким образом владелец Tesla платил бы один раз за устройство на его автомобиле, а потом навсегда разблокировал бы все его программные функции. Фермеры платили бы компании за обновление программного обеспечения один раз, а не покупали бы подписку.

Но что же это все напоминает? Кажется, весьма похоже на пиратство. Или это оно и есть? Доктороу фактически предлагает узаконить пиратство американского программного обеспечения. Пойдет ли на это Канада? Вряд ли.

США без PornHub

Другое, еще более нелепое предложение стало вирусным благодаря ролику канадского комика Мэтью Пужицкого в Instagram: запретить PornHub. Гигант рынка порнографии базируется в Монреале, Канада. Сайт ежемесячно посещают миллионы американцев.

6 марта Пужицкий опубликовал скетч, в котором политики, ищущие способы выиграть торговую войну против Канады, предлагают запретить сайт. Пост комика настолько разлетелся по сети, что был освещен в The New York Post и The Daily Mail.

Однако есть одно "но": PornHub уже не работает в 17 штатах из 50 имеющихся, включая Техас и Флориду. Это является следствием новых законов в консервативных частях страны, которые заставляют людей показывать удостоверение личности для доступа к сайтам для взрослых. PornHub не захотел выполнять закон и требовать от людей документы, а потому просто заблокировал доступ к своим услугам в этих штатах.

Таким образом частично PornHub уже некоторое время не работает в США, что, как представляется, не стало очень большой проблемой для американцев. Хотя.... кто-то вообще спрашивал их?