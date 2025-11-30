Из-за высоких тарифов Kia не может привезти свой новый пикап в США

Kia рассматривает возможность вывести пикап Tasman на американский рынок, но высокие тарифы фактически перекрывают ему путь. Дополнительные пошлины значительно повышают цену модели, а строительство производства в США создает еще больше сложностей.

Американские таможенные правила снова становятся главной преградой для автопроизводителей. Хотя многие модели могли бы найти спрос в США, тарифы делают их поставки экономически невыгодными. Так произошло и с Kia Tasman – пикапом, который активно обсуждают последние недели. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Auto Blog.

Что блокирует Kia Tasman на пути в США?

Несмотря на скромные продажи в Австралии, США могли бы стать ключевым рынком для модели. Однако, по словам вице-президента по маркетингу Kia America Рассела Вейджера, шансов становится все меньше и меньше. Поскольку Tasman производят в Южной Корее, на него сразу накладывается 25% "chicken tax", а дополнительные таможенные сборы добавляют еще 25%. Авто фактически облагается налогами еще до попадания в страну, что делает цену неконкурентной.

Теоретически Kia могла бы начать сборку модели в США, но это связано с большими финансовыми и организационными трудностями. Компания признает: автопроизводители не способны поглощать такие расходы без повышения цен, а поднятие цен в свою очередь уменьшает продажи – что уже видно на примере других брендов.

Проблемы с тарифами заставляют Kia пересматривать и другие планы. В частности, под вопросом оказался электрический пикап, но здесь дополнительным фактором является слабый спрос на электрогрузовики в США. Однако наиболее пострадала модель – электрокроссовер EV4. Хотя его уже продают в Южной Корее, американский дебют приостановлен. Kia подтвердила, что запускает EV4 в США на "временной паузе", а ключевая причина – страна финальной сборки, которая подпадает под пошлины.

Таким образом, тарифная политика США становится решающим фактором для будущих моделей Kia на американском рынке. Без изменений в правилах некоторые перспективные новинки просто не смогут туда попасть.

