Детали

PBV разработаны как решение для полной мобильности, оснащены передовым программным обеспечением и индивидуальным интерьером. Это похоже на электрический фургон ID.Buzz от Volkswagen, но демонстрирует еще большую футуристичность и кажется более технологически продвинутым.

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Kia представила на мероприятии три концепта: PV5, PV7 и PV1. Это малые, средние и большие электрические фургоны.

PV5 станет первым электрическим фургоном из серии, запуск которой ожидается в начале следующего года. Это гибкий среднеразмерный электрофургон, предназначен для доставки, поездок на заказ и других услуг. Через несколько дней после его презентации, компания получила своего первого клиента: Uber. Kia и Uber стали партнерами в создании PBV для водителей и автопарков.



Рендеры Kia PV5 / Фото Kia



Реальный экземпляр Kia PV5 / Фото Kia

Якщо мова йде про надійність, то за цим параметром японським брендам немає рівних. Зокрема, новий SUZUKI S-CROSS 2024 року забезпечений гарантією у три роки чи 100 000 кілометрів, і за цей період виробник відповідає за якість авто через свого офіційного дилера в Україні.

Новый фургон заметили на тестировании

Накануне своего официального дебюта новый электрический фургон Kia, PV5, был впервые замечен на публичных испытаниях. Видео от MediaAUTO дает первое представление о том, чего можно ожидать от серийной версии. В ролике можно увидеть, среди прочего, как электрический фургон заряжается на станции.

Как отмечает автор, PV5 является родственником модели ST1 от Hyundai. В марте Hyundai представила электрический ST1 на базе Staria. Однако ST1 от Hyundai имеет раму спереди и сзади, как у Staria. Другими словами, он больше похож на коммерческий грузовик. PV5 от Kia имеет современный, изящный дизайн. Он больше похож на минивэн, который может перевозить грузы. Несмотря на камуфляж, можно заметить, что первый электрический фургон Kia гораздо стильнее ST1.

Первый реальный взгляд на новые машины Kia: видео

Главные ходовые огни и задние фонари автомобиля похожи на те, что были в концепте. Сквозь камуфляж можно увидеть сдвижные двери со стороны пассажира и задние двери, которые широко открываются с обеих сторон. Боковые зеркала выглядят слишком маленькими для PV5, что свидетельствует, что они еще только тестируются. Автор говорит, что PV5 от Kia имеет "чистый" вид, как в научно-фантастическом фильме.



Концепт салона PV5. Неизвестно, насколько реальный вариант соответствует этому рендеру / Фото Kia

Kia PV5 будет доступен в базовой комплектации с высокой крышей и кабиной на шасси. В будущем он также будет переоборудован в роботакси для автономных поездок на заказ.

За ним последуют PV7, самый большой PBV Kia, и PV1, самая маленькая модель компании. Все модели PBV будут построены на специальной платформе e-CCPM (Electric Complete Chassis Platform Module) от Hyundai Mobis.

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Новые электрические фургоны Kia будут производиться на специальном заводе PBV в Autoland Hwaseong, Южная Корея. Открытие завода запланировано на следующий год с ожидаемой годовой мощностью 150 000 единиц. Ожидается, что к 2030 году объем производства достигнет 300 000 единиц.



Все концепты серии Kia PBV / Фото Kia