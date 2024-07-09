Камуфлированный автомобиль, похожий на Tesla Model Y, наделал шума в социальных сетях. Фотографии, которыми поделился участник сообщества Reddit, были сделаны в Калифорнии, где Tesla продолжает тестировать свои автомобили, несмотря на перенос штаб-квартиры в Техас.

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Это свидетельствует о том, что на горизонте может появиться обновленная версия Model Y, которая производится с 2020 года.

Электрический кроссовер Tesla Model Y имеет значительную популярность, в какой-то момент он даже стал самым популярным новым автомобилем в мире. Однако, ввиду минимальных изменений, произошедших с момента его запуска, обновление считается необходимым для сохранения его конкурентных преимуществ.

Камуфляж прототипа покрывает переднюю и заднюю части кузова, что может указывать на обновления дизайна, которые скорее всего, будут незначительными. Наблюдатели предполагают, что обновленная Model Y может иметь элементы дизайна, похожие на недавно обновленную Tesla Model 3, например, более узкую светотехнику.

Чи існує кросовер, який споживає небагато пального? Це рідкість, але буває. Середня витрата пального SUZUKI S-CROSS 2024 року становить від 4,9 літра на 100 кілометрів шляху залежно від трансмісії та типу приводу – передній чи повний.

Когда ждать обновления

Слухи об обновленной Model Y циркулируют уже некоторое время. Были даже сообщения от Reuters и Bloomberg, которые предполагали, что релиз состоится уже в этом году. Однако позже генеральный директор Tesla Илон Маск заявил, что новая Model Y не появится в 2024 году.

Несмотря на это, появление камуфлированного прототипа намекает на возможность выпуска в следующем году, тем более, что 2024 год не так далек до завершения.

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Ожидается, что кроме внешних обновлений, интерьер Model Y будет модернизирован в соответствии с современными требованиями рынка. Подход Tesla к постоянному совершенствованию и инновациям указывает на то, что обновленная Model Y, вероятно, будет включать улучшения как в дизайне, так и в функциональности, что позволит ей оставаться сильным конкурентом на рынке электромобилей.